U Pučišćima premijerno prikazivanje Sedlarova filma "Tiha moć" o nadbiskupu Nikoli Eteroviću

U Pučišćima na otoku Braču u srijedu, 12. kolovoza, bit će svečano prikazan film "Tiha moć" redatelja Jakova Sedlara, posvećen životu i djelu nadbiskupa Nikole Eterovića.

Projekcija će se održati u župnoj crkvi sv. Jeronima s početkom u 21 sat, a ulaz za sve posjetitelje je slobodan.

"Tiha moć" donosi priču o životnom i duhovnom putu nadbiskupa Nikole Eterovića, rođenog upravo u Pučišćima na Braču. Kroz povijesnu i osobnu perspektivu film prikazuje njegov život, vjeru i služenje Crkvi, ističući vrijednosti koje su obilježile njegov svećenički i nadbiskupski put.

Riječ je o dokumentarnom ostvarenju koje nastoji približiti duhovnu snagu, predanost Bogu i Crkvi te životno poslanje nadbiskupa Eterovića. Istodobno, film otvara prostor za promišljanje o vjeri, služenju i vrijednostima koje nadilaze vrijeme. Svečano prikazivanje u rodnim Pučišćima imat će i posebno simbolično značenje, a organizatori pozivaju mještane i goste otoka Brača da prisustvuju projekciji.

Film "Tiha moć" bit će prikazan u srijedu, 12. kolovoza, u 21 sat u župnoj crkvi sv. Jeronima u Pučišćima. Ulaz je slobodan.