U prvih sedam mjeseci ove godine rođeno je 924 djeteta više nego lani

U Republici Hrvatskoj je u prvih sedam mjeseci ove godine rođeno 924 djeteta više nego u istom razdoblju prošle godine. Uz to je u srpnju, prvi put u posljednjih šest godina, zabilježeno više od 3.000 živorođene djece. Ministarstvo demografije i useljeništva te podatke ocjenjuje ohrabrujućima, uz nužan oprez koji nalaže dugoročna narav demografskih procesa.

Srpanjski podatak dodatno je ohrabrujuć jer se broj živorođene djece u tom mjesecu prvi put nakon šest godina ponovno popeo iznad tri tisuće. Pozitivan pomak zabilježen je u razdoblju u kojem je Hrvatska dodatno ojačala sustav rodiljnih i roditeljskih potpora, koji po obuhvatu i razini prava nema usporedbu ni u jednoj drugoj europskoj zemlji, te proširila programe stambenoga zbrinjavanja mladih obitelji. Ministarstvo naglašava da se pojedinačni podatak ne može tumačiti kao preokret demografskog trenda, ali da predstavlja vrijedan pokazatelj smjera u kojem djeluju provedene mjere.

Demografska slika Hrvatske desetljećima je obilježena padom nataliteta, iseljavanjem i starenjem stanovništva, zbog čega Ministarstvo demografije i useljeništva provodi politike koje istodobno djeluju na tri smjera: povećanje broja rođene djece, zadržavanje mladih obitelji u Hrvatskoj i povratak iseljenih hrvatskih državljana. Cilj je stvoriti okruženje u kojemu odluka o roditeljstvu neće biti pitanje odricanja, nego izbora koji država podupire.

Izjava ministra demografije i useljeništva Ivana Šipića:

„Iza svakoga od tih brojeva stoji jedna obitelj i jedan novi život. Taj podatak doživljavamo prije svega kao obvezu. Demografski izazovi koji su se gomilali desetljećima ne rješavaju se u jednoj godini niti u jednom mandatu, zbog čega ove pokazatelje čitamo s oprezom, ali i s opravdanim optimizmom. Prvi put u posljednjih šest godina u srpnju smo imali više od tri tisuće živorođene djece i nadamo se da je to pokazatelj dobroga trenda. Svako rođeno dijete potvrđuje da ulaganje u obitelj ima smisla i da moramo ustrajati na tom putu.

Naš je cilj jasan: Hrvatska u kojoj je obitelj u središtu svih javnih politika i u kojoj se život rađa, ostaje i ima budućnost. Ovakve rodiljne i roditeljske potpore kakve danas ima Hrvatska nema nijedna druga europska zemlja i na tome ćemo graditi dalje, uz stambenu sigurnost mladih obitelji. Demografska obnova nije pitanje jednoga mandata, nego pitanje budućnosti Hrvatske.”

Ministarstvo demografije i useljeništva nastavit će pratiti kretanje demografskih pokazatelja te o njima redovito izvješćivati javnost, kao i vrednovati učinke pojedinih mjera kako bi se sredstva usmjeravala ondje gdje ostvaruju najveći učinak na kvalitetu života obitelji.