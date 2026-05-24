U Prugovu se uskoro održava nogometni turnir u čast svetog Ante

Nogometni klub Prugovo i ove godine organizira tradicionalni nogometni turnir u čast svetog Ante, koji će se održati od 12. do 14. lipnja 2026. godine. Tijekom tri dana očekuje se velik broj mladih nogometaša, sportskih djelatnika i ljubitelja nogometa, uz bogat sportski program i natjecanja u više uzrasnih kategorija.

Na turniru će nastupiti dječaci rođeni 2012., 2015. i 2016. godine, zatim 2017. godište, kao i djevojčice rođene 2012. godine.

Organizatori su pripremili brojne nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Za osvajače prva tri mjesta osigurani su pehari i medalje, dok će medalje dobiti svi sudionici turnira. Dodijelit će se i posebne nagrade za najboljeg vratara, najboljeg igrača i najboljeg strijelca turnira.

Organizatori pozivaju sve klubove, roditelje i ljubitelje nogometa da svojim dolaskom podrže mlade sportaše i uživaju u još jednom izdanju turnira u Prugovu.