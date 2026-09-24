U prtljažniku vozio gotovo 14 kilograma marihuane: Policija pronašla 20 paketa droge

Policija je na autocesti A1 zaustavila 26-godišnjeg vozača u čijem je automobilu pronađeno gotovo 14 kilograma marihuane namijenjene daljnjoj prodaji.

Policijski službenici postupali su prema 26-godišnjaku u utorak, 22. rujna, u poslijepodnevnim satima. Tijekom postupanja uočili su dvije sportske torbe u prtljažniku, nakon čega je vozilo prevezeno u krug policijske postaje te je zatražen nalog za pretragu.

Pretragom su u torbama pronašli ukupno 20 paketa marihuane. Od 26-godišnjaka je oduzeto ukupno 13 kilograma i 848 grama droge, za koju policija navodi da je bila namijenjena daljnjoj neovlaštenoj prodaji.

Muškarac je uhićen i priveden u policijsku postaju, gdje je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje.

Policija je utvrdila postojanje osnovane sumnje da je 26-godišnji hrvatski državljanin počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.