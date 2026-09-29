U prosincu su mu se borili za život, danas je sam hodao po nagradu: "Moj barba Križan pokazao je da je Bogu sve moguće"

Emotivnom objavom oglasila se Anka Đikić, ravnateljica dječjeg vrtića Udruge Anđeli i splitska humanitarka, nakon što je splitski policajac Ante Križan, mnogim Splićanima poznat jednostavno kao barba Križan, primio nagradu za svoj rad i iskazanu hrabrost.

"Danas je moj barba Križan za svoj rad i hrabrost dobio nagradu...

Danas je moj barba Križan nagrađen jer nikad nije bio prekrštenih ruku...

Danas je moj barba Križan nagrađen jer je, jednostavno, DUŠA OD ČOVIKA...

Danas je nagrađen, ne samo barba Križan, nego i njegova obitelj...", napisala je Anka Đikić.

"Ne radi on svoj posao zbog nagrada. On ga živi"

Posebno je istaknula kako Križan nikada svoj policijski posao nije doživljavao samo kao posao, već kao poziv.

"Danas je nagrada drukčija... Tko god ga poznaje, zna da on nije od nagrada, ne radi on svoj posao (čitajte poziv) zbog nagrada... On ga živi...", poručila je.

Upravo je nastavak njezine objave najsnažnije pokazao koliko je put do ovog dana bio težak.

"Danas je moj barba Križan primio nagradu penjući se uz stepenice, hodajući...

Danas je moj barba Križan održao govor zahvale...

A sve to se u 12. mjesec činilo nemoguće...", napisala je Đikić.

Križan je, podsjetimo, krajem prošle godine teško ozlijeđen te je njegovo zdravstveno stanje bilo iznimno ozbiljno. Uslijedio je dug i zahtjevan oporavak, zbog čega su prizori s današnje dodjele imali dodatnu težinu za njegovu obitelj, prijatelje i kolege.

"Danas je moj barba Križan među svojima"

Đikić je u nastavku napisala i ovo:

"Danas je moj barba Križan među svojim kolegicama i kolegama...

Danas je moj barba Križan među svojom obitelji...

Danas je moj barba Križan svima uputio onaj svoj osmijeh koji otapa, pogled koji prodire, s dušom koja vjeruje u bolje...", napisala je.

Svoju emotivnu objavu završila je riječima koje su sažele cijelu priču njegova oporavka. "Danas je moj barba Križan pokazao da je Bogu sve moguće."

Nagrada koju je Ante Križan primio tako je za njegove najbliže bila mnogo više od priznanja za profesionalni rad i hrabrost. Bila je i simbol svega što je prošao od trenutaka u kojima se činilo da je njegov povratak normalnom životu gotovo nezamisliv, do dana u kojem je samostalno hodao, stao pred kolege i održao govor zahvale.

Dalmacija Danas ranije je izvijestila o nagrađenim pripadnicima Policijske uprave splitsko-dalmatinske koji su svojim postupcima pokazali iznimnu hrabrost, spašavajući ljudske živote u različitim opasnim situacijama. Među njima je i Ante Križan, čija je današnja nagrada, sudeći prema riječima Anke Đikić, imala posebno emotivno značenje.