U prometnoj nesreći teško ozlijeđen motociklist

U jučerašnjoj prometnoj nesreći koja se u ranim jutarnjim satima dogodila na području Kobiljače, teške tjelesne ozljede, opasne po život, zadobio je vozač motocikla u dobi od 50 godina.

Provedenim očevidom na mjestu događaja je utvrđeno kako je do prometne nesreće došlo kada je 50-godišnjak, upravljajući motociklom dubrovačkih registarskih oznaka, iz neutvrđenih razloga, prešao na prometnu traku namijenjenu kretanju vozila iz suprotnog smjera.

Potom je s kolnika prešao na asfaltni rigol gdje je došlo do udara i struganja prednjeg dijela motocikla od cestovni rubnjak uslijed čega je vozač izgubio nadzor nad motociklom i pao na kamenjar.

Vozaču su na mjestu događaja djelatnici ispostave Hitne medicinske pomoći Vrgorac pružili liječničku pomoć, nakon čega je helikopterom prebačen u splitsku bolnicu gdje je, zbog zadobivenih teških tjelesnih ozljeda opasnih po život, zadržan na daljem liječenju.