U prometnoj nesreći poginuo 26-godišnji srpski pjevač. Evo što je objavio prije tragedije

Tragične vijesti stižu iz Srbije. Pjevač Goran Maksimović poginuo je u 26. godini u teškoj prometnoj nesreći kod Šapca, piše Blic.

U nesreći su ozlijeđene još tri osobe, među kojima je, prema pisanju srpskih medija, i njegova supruga.

Maksimović se sa suprugom i prijateljima uputio u Šabac na tradicionalni vašar, a na njegovu profilu na Instagramu ostala je fotografija nastala nedugo prije tragedije.

Na fotografiji Goran pozira nasmijan sa suprugom i prijateljima pod šatorom, dok je uz objavu podijeljena pjesma "Hoćemo li u Šabac na vašar". Fotografija je nakon vijesti o njegovoj smrti dobila posebno potresno značenje jer je riječ o jednom od posljednjih zabilježenih trenutaka pjevača prije nesreće.

Teška prometna nesreća dogodila se oko 6:20 u mjestu Slatina kod Šapca. Prema informacijama Blica, u automobilu su se nalazile četiri osobe.

Vozilo je, prema dosad dostupnim informacijama, izletjelo s kolnika, nakon čega su osobe koje su se nalazile u njemu ostale zaglavljene. Jedna osoba uspjela je biti izvučena iz automobila prije dolaska vatrogasno-spasilačkih ekipa.