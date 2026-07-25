U prometnoj nesreći poginuo 18-godišnji nogometaš

Nogometnu zajednicu u požeškom kraju potresla je vijest o smrti 18-godišnjeg Matije Dražetića, koji je u petak navečer poginuo u teškoj prometnoj nesreći. Od mladog igrača emotivnim su se porukama oprostili njegovi sadašnji i bivši klubovi.

Automobil sletio s ceste

Nesreća se dogodila oko 23.30 sati na prometnici između Frkljevaca i Zagrađa. Automobil je, iz zasad neutvrđenih razloga, zahvatio rub kolnika, sletio s ceste i udario u betonski prilaz. Dražetić je od posljedica snažnog udara preminuo na mjestu događaja, dok su dvojica mladića koja su se nalazila u vozilu prevezena u bolnicu. Prema prvim informacijama, njihove ozljede nisu opasne po život.

Klubovi se oprostili od mladog igrača

Dražetić je od 2017. godine igrao za NK Kutjevo, a ovoga je ljeta karijeru nastavio u NK Hrvatskom dragovoljcu iz Brodskog Drenovca.

Iz klubova su poručili kako će ga pamtiti kao vrijednog, odgovornog i vedrog mladića koji je uvijek bio uz svoje suigrače, čak i kada zbog ozljede nije mogao nastupati. Obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali uputili su izraze iskrene sućuti.