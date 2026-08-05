U prometnoj nesreći poginula jedna osoba, druga helikopterom prevezena u bolnicu

Jedna osoba poginula je, a druga je ozlijeđena u teškoj prometnoj nesreći koja se u srijedu dogodila na državnoj cesti D46 između Vinkovaca i Jankovaca.

Kako je izvijestila policija, ozlijeđena osoba helikopterom Hitne medicinske pomoći prevezena je u Klinički bolnički centar Osijek radi daljnjeg liječenja.

Zbog očevida i utvrđivanja okolnosti nesreće promet na dionici državne ceste D46 zatvoren je od 9.15 sati.

Policijski službenici provode očevid nakon kojeg će biti poznato više informacija o uzroku i okolnostima ove tragične prometne nesreće.