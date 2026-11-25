Jedno od poznatih turističkih mjesta na južnoj strani otoka Hvara trebalo bi dobiti infrastrukturu koja će riješiti jedan od njegovih najvećih komunalnih problema. Vodovod i odvodnja Brača i Hvara d.o.o. pokrenuo je postupke javne nabave za izgradnju prve i druge faze sustava javne odvodnje naselja Milna, smještenog četiri kilometra istočno od grada Hvara. Procijenjena vrijednost građevinskih radova iznosi 2.375.000 eura bez PDV-a, dok je za stručni nadzor predviđeno dodatnih 125.000 eura, čime ukupna procijenjena vrijednost dviju nabava doseže 2,5 milijuna eura bez PDV-a.

Posebnu pozornost privlači opis postojećeg stanja koji je naručitelj naveo u dokumentaciji javne nabave. Milna trenutačno nema izgrađenu kanalizacijsku mrežu, a problem zbrinjavanja otpadnih voda velikim se dijelom rješava septičkim jamama. Prema navodima naručitelja, mnoge od njih su propusne, dok se u dijelu naselja smještenom neposredno uz obalu otpadne vode ispuštaju izravno u more.

Malo stanovnika, višestruko veće opterećenje tijekom ljeta

Milna je naselje s relativno malim brojem stalnih stanovnika, ali značajnim turističkim kapacitetima. Tijekom ljetnih mjeseci broj ljudi koji borave u mjestu višestruko se povećava, a s njime rastu i količine otpadnih voda koje postojeća komunalna infrastruktura mora prihvatiti. Upravo je sezonsko opterećenje jedan od izazova pri projektiranju sustava odvodnje u turističkim mjestima na dalmatinskim otocima.

U obrazloženju projekta naručitelj upozorava da procjeđivanje otpadnih voda iz propusnih septičkih jama i njihovo izravno ispuštanje u priobalno more predstavljaju kontinuirani izvor onečišćenja i potencijalni rizik za ljudsko zdravlje. Ipak, važno je naglasiti da opis postojećeg sustava odvodnje sam po sebi ne znači da je more na lokalnim plažama trenutačno zdravstveno neispravno. Takva se ocjena utvrđuje zasebnim mikrobiološkim ispitivanjima kakvoće mora.

Gradi se uređaj za pročišćavanje i podmorski ispust

Projekt obuhvaća izgradnju kanalizacijskih kolektora, tlačnih cjevovoda, crpnih stanica i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Nakon odgovarajućeg postupka pročišćavanja voda će se putem podmorskog ispusta odvoditi u more. Predviđena je i sanacija postojećih te izgradnja novih dijelova vodoopskrbne mreže, što bi trebalo omogućiti kvalitetnije funkcioniranje komunalnog sustava naselja.

Riječ je o investiciji koja bi trebala imati dugoročan utjecaj na zaštitu okoliša, uvjete života lokalnog stanovništva i održivost turističke djelatnosti. Posebno je važna zaštita plitkog obalnog mora, budući da upravo plaže i prirodne uvale predstavljaju jedan od glavnih turističkih aduta Milne.

Za izvođenje radova predviđeno 20 mjeseci

Rok za dostavu ponuda za građevinske radove istječe 26. studenoga u 10 sati, dok je zaseban natječaj za stručni nadzor otvoren do 24. studenoga. Za realizaciju projekta predviđeno je 20 mjeseci od obostranog potpisa ugovora, a pri odabiru izvođača cijena ponude nosit će 90 posto bodova, dok će preostalih deset posto ovisiti o ponuđenom jamstvenom roku.

Konačna vrijednost investicije i točan datum početka radova bit će poznati nakon završetka postupaka javne nabave. Među važnim otvorenim pitanjima ostaju i kapacitet budućeg uređaja za pročišćavanje tijekom turističke sezone te dinamika priključivanja postojećih objekata na novu kanalizacijsku mrežu.