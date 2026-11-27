Na području Dubrovnika priprema se novo ulaganje u elektroenergetsku infrastrukturu. HEP-Operator distribucijskog sustava raspisao je javnu nabavu za izgradnju transformatorske stanice Ploče 3, zajedno s pripadajućim kabelskim vodom. Prema dokumentaciji, vrijednost planiranih radova procijenjena je na 360.000 eura bez PDV-a. Riječ je o investiciji u dubrovačkom gradskom predjelu Ploče, a ne o zahvatu u gradu Pločama u dolini Neretve.

Nova trafostanica i kabelski vod

Predmet javne nabave je izgradnja transformatorske stanice oznake 10(20)/0,4 kV Ploče 3, s pripadajućim priključnim 10(20) kV kabelskim vodom. Takve trafostanice dio su distribucijskog elektroenergetskog sustava, a njihova je osnovna funkcija transformacija električne energije na naponsku razinu potrebnu krajnjim korisnicima.

Izgradnja nove stanice može biti važna za razvoj i pouzdanost lokalne elektroenergetske mreže. Međutim, iz pregledane natječajne objave nije moguće sa sigurnošću utvrditi zbog čega je konkretan zahvat pokrenut, odnosno je li prvenstveno riječ o povećanju kapaciteta, zamjeni postojeće infrastrukture ili omogućavanju novih priključaka. Natječaj je objavljen 3. studenoga 2026. godine. Prema dokumentaciji, predviđeno trajanje ugovora iznosi 18 mjeseci od njegova obostranog potpisivanja. Važno je razlikovati predviđeno trajanje budućeg ugovora od potvrđenog početka građevinskih radova. Naime, raspisivanje javne nabave ne znači da je izvođač već odabran niti da su radovi započeli.

Cijena nosi čak 90 posto bodova

HEP je u postupku odabrao kriterije prema kojima cijena ima dominantnu ulogu. Financijski dio ponude nosi 90 posto ukupnih bodova, dok se preostalih deset posto odnosi na ponuđeni jamstveni rok. Time će se, uz ponuđenu cijenu, vrednovati i jamstvo koje izvođač nudi za izvedene radove. Rok za dostavu ponuda prema objavljenoj evidenciji bio je 24. studenoga u 10 sati. Građanima dubrovačkog predjela Ploče posebno će biti zanimljivo na koji će se način provoditi radovi na postavljanju kabelskog voda. Takvi infrastrukturni zahvati mogu zahtijevati radove na javnim površinama, ali zasad nije potvrđeno hoće li u ovom slučaju biti potrebna privremena prometna regulacija niti koliko bi mogla trajati.

Nisu objavljeni ni konačan raspored radova ni ime izvođača. Ti podaci bit će poznati nakon daljnjih koraka u postupku javne nabave i pripreme izvođenja zahvata.

Procijenjenih 360.000 eura zasad predstavlja okvirnu vrijednost nabave, a ne konačnu cijenu ugovora.