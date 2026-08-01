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U požaru obiteljske kuće pronađena tijela triju osoba. Policija se oglasila o tragediji u Zagorju

Požar je izbio jutros u Svetom Križu Začretju, a uzrok požara i smrti stradalih utvrdit će se očevidom kojim rukovodi zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu

Tri osobe smrtno su stradale u požaru obiteljske kuće u Svetom Križu Začretju, izvijestila je Policijska uprava krapinsko-zagorska.

Dojava o požaru zaprimljena je danas, 1. kolovoza, u 7.24 sati. Na intervenciju su izašli vatrogasci Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti Križ Začretje, koji su požar uspješno ugasili.

Nakon gašenja požara u prostoru obiteljske kuće pronađena su mrtva tijela triju osoba.

Policija je priopćila kako će točan uzrok požara, kao i uzrok smrti stradalih, biti utvrđeni očevidom kojim rukovodi zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu.

Više informacija o okolnostima ove tragedije bit će poznato nakon završetka očevida.

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