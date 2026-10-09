U ponedjeljak kreću radovi u jednoj splitskoj ulici, trajat će do prosinca

U sklopu projekta „ Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin“, trenutno se izvode opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Splita. Radovi su obuhvaćeni Ugovorom P3, koji nosi naziv „Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita“.

U ponedjeljak 12.10.2026.g. započinju radovi na trasi kolektora u na dijelu ulice Hrvatskih vitezova od kućnog broja 1 do kućnog broja 24. Privremena regulacija prometa će se izvesti zatvaranjem ulice u zoni radova.

Tijekom izvođenja radova stanarima će se omogućiti pješački prolaz do stambenih kuća.

"Molimo za razumijevanje tijekom izvođenja radova", poručuje izvođač radova.

Planirano trajanje radova za navedenu dionicu je do 18.prosinca 2026.g.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne i vrijednosti 321.282.030,49 eura. Dio prihvatljivih troškova uz iznosu od 68,01 % financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (KF), a preostali dio od 31,29 % sufinancirat će se nacionalnim sredstvima, u što su uključena i sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.