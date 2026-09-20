U ponedjeljak kreću radovi u centru Splita: "Molimo građane za strpljenje"

U ponedjeljak, 21. rujna, započinju radovi u Kliškoj ulici u Splitu, izvijestili su iz Grada Splita.
U sklopu radova ispitat će se i stanje postojećih instalacija, a dotrajale će se, prema potrebi, zamijeniti.
Iz Grada navode kako će rok završetka cjelokupnog zahvata ovisiti o stanju instalacija koje se utvrdi na terenu, kao i o eventualnoj potrebi vlasnika instalacija za dodatnim radovima.
Građane mole za strpljenje i razumijevanje tijekom izvođenja radova.
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