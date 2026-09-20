U ponedjeljak kreću radovi u centru Splita: "Molimo građane za strpljenje"

U ponedjeljak, 21. rujna, započinju radovi u Kliškoj ulici u Splitu, izvijestili su iz Grada Splita.

Na početku radova održat će se sastanak predstavnika Grada Splita, izvođača i vlasnika instalacija kako bi se uskladili način izvođenja zahvata i dinamika radova.

U sklopu radova ispitat će se i stanje postojećih instalacija, a dotrajale će se, prema potrebi, zamijeniti.

Iz Grada navode kako će rok završetka cjelokupnog zahvata ovisiti o stanju instalacija koje se utvrdi na terenu, kao i o eventualnoj potrebi vlasnika instalacija za dodatnim radovima.

Građane mole za strpljenje i razumijevanje tijekom izvođenja radova.