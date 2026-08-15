U ponedjeljak kreće prodaja ulaznica za Hajduk - Rakow, evo svih detalja za Poljud

U ponedjeljak s početkom u 10 sati počinje prodaja ulaznica za prvu utakmicu play-offa za Konferencijsku ligu, Hajduk - RKS Rakow, koja će se odigrati u četvrtak 20. kolovoza s početkom u 21 sat na Poljudu. Kao i do sada, do dana utakmice pravo kupnje imaju isključivo aktivni članovi Kluba, a za tribinu Sjever ulaznicu mogu kupiti isključivo aktivni članovi.

Učlaniti se možete online ili dolaskom u Odjel za članstvo te odmah ostvarujete pravo na kupnju ulaznice. Ulaznice će se naći u slobodnoj prodaji na sam dan utakmice u slučaju da se iste do tada ne prodaju.

Kako bi iskoristili svoje pravo prvokupa ulaznice, prilikom kupovine trebate pripremiti svoj članski broj, datum rođenja i OIB. Ako niste još dobili svoju člansku iskaznicu, članski broj možete saznati na nekoliko načina koji se mogu pročitati ovdje.

Pretplatnici koji žele ustupiti svoje mjesto za pojedinu utakmicu za početak moraju biti registrirani na stranici https://hajduk.ulaznice.hr/. Oni koji su registrirani se moraju prijaviti i kliknuti na "SIDI NA MOJE MISTO". Više pročitajte na: SIDI NA MOJE MISTO.

PRODAJNA MJESTA:

1) Online na https://hajduk.ulaznice.hr/.

2) Odjel za članstvo na Poljudu (prodaja isključivo za članove)

Radni dan: 08:00 - 20:00 sati

Dan utakmice: 08:00 - 21:00 sati

3) Hajduk Fan shop Joker

4) Hajduk Fan shop Mall of Split

5) Hajduk Fan shop Riva

6) Hajduk Fan shop Makarska

7) Hajduk Fan shop Zadar

8) Kućice oko stadiona na dan utakmice od 16:00 sati u slučaju da ostane ulaznica

Pravila za obiteljsku tribinu i sektor Jug

Za kupnju ulaznice za obiteljsku tribinu u sezoni 2026/2027 za sektor Jug u kategoriji odraslih, obvezna je istodobna kupnja najmanje jedne dječje.

Drugim riječima, uz jednu ili više ulaznica za odraslu osobu potrebno je kupiti najmanje jednu dječju ulaznicu.

Navedeni uvjet primjenjuje se na sve prodajne kanale, uključujući online prodaju i fizička prodajna mjesta.

OBAVIJEST – Ulaznice za sektor za osobe s invaliditetom

Ulaznice za sektor za osobe s invaliditetom su besplatne, a sve prijave za navedeni sektor se primaju na mail ulaznice@hajduk.hr. Prednost prilikom odobravanja ulaznica za sektor za osobe s invaliditetom imaju osobe u invalidskim kolicima.

HNK Hajduk će pravovremeno odgovoriti na sve zahtjeve za ulaznicama. Navijači će e-mailom ili telefonskim pozivom biti obaviješteni o odobrenom zahtjevu i o načinu preuzimanja ulaznica.

U slučaju da sektor za osobe s invaliditetom bude popunjen, izradit će se lista čekanja.

U slučaju da netko odustane od dolaska na utakmicu, ulaznica će biti dodijeljena prvoj idućoj osobi po redu na listi čekanja. Osobe će i u tom slučaju biti kontaktirane putem e-maila ili telefonski.

HNK Hajduk ne može garantirati svim prijavljenim navijačima dobivanje ulaznice zbog ograničenog kapaciteta.