U ponedjeljak dijelovi Splita i okolice ostaju bez struje: Negdje će prekid trajati čak šest i pol sati, provjerite ulice

Stanovnici pojedinih dijelova Splita i okolice u ponedjeljak, 9. studenoga, ostat će privremeno bez električne energije. Kako je izvijestila Elektrodalmacija Split, razlog su planirani radovi na elektroenergetskoj mreži i zamjena brojila. Prekidi opskrbe trajat će od dva i pol do šest i pol sati, ovisno o lokaciji.

Prema obavijesti Hrvatske elektroprivrede, radovi su predviđeni na više lokacija, uključujući Split, Kaštel Gomilicu, Klis, Šine, Stobreč i Žrnovnicu.

Split

U Splitu će bez električne energije od 8:30 do 12:30 sati biti korisnici u Vinogradarskoj ulici na kućnim brojevima 68 i 70. Razlog prekida je zamjena brojila.

Šine i Stobreč

Zbog radova u trafostanici, od 8:30 do 11 sati bez struje će biti dijelovi sljedećih ulica: Kralja Držislava 70, 4. gardijske brigade 2, 3 i 10, Slanice 10–27 i 24–36, Stadlerova 1–9, 15–27 i 2–6, Gospe od Karmela 16, 31–39 i 32–50 te Mali put 1–9 i 22–36.

Kaštel Gomilica

Od 9 do 13 sati planiran je prekid opskrbe električnom energijom u ulicama Podmeje, Brunave i Mile Gojsalića. Razlog su radovi na niskonaponskoj mreži.

Klis

Na području Klisa bez struje će od 8:30 do 15 sati biti dio naselja Klis Kurtovići, odnosno kućni brojevi 2–20 i 7–17. Razlog su radovi na niskonaponskoj mreži.

Žrnovnica

U Žrnovnici su radovi planirani od 9 do 12 sati, a prekid opskrbe obuhvatit će Gaminicu, Mosorsku ulicu na brojevima 1–15 i 2–28, Starčevićevu na brojevima 1–69 i 2–10, Ulicu hrvatskih velikana na brojevima 1–29 i 2–30 te ulice Kamena, Put Vrila i Privorsku.

Razlog prekida su radovi u trafostanici.

Iz Elektrodalmacije Split najavljuju da su prekidi opskrbe planirani zbog izvođenja radova na mreži, a građanima se preporučuje da svoje dnevne obveze prilagode najavljenim terminima.