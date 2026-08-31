U Poljicima se ukazale vile! Ne vjerujete? Pitajte stotine posjetitelja sjajnog Legend Festa u Tugarama

Čažin Dolac u Tugarama proteklog je vikenda ponovno nakratko postao mjesto na kojem su se stvarnost, povijest i stare poljičke predaje gotovo potpuno ispreplele. LegendFest Poljica 2026. okupio je brojne izvođače, umjetnike, predavače, obrtnike, volontere i posjetitelje, a program se tijekom subote i nedjelje odvijao na čak osam festivalskih lokacija.

Iako su posljednji dani kolovoza donijeli pravu ljetnu žegu i temperature više od 35 stupnjeva, organizatori ističu kako to nije pokvarilo festival.

– Organizatori su izrazito zadovoljni ovogodišnjim izdanjem LegendFesta. Vremenske prilike nisu nam išle u susret jer je danju bilo vrlo vruće, preko 35 stupnjeva, no to nije destimuliralo ljude i obje večeri bile su vrlo posjećene. Svi izvođači bili su fenomenalni – kazao je za Dalmaciju Danas Goran Mikas, umjetnički direktor festivala.

Osam lokacija pretvoreno u jedan veliki vilinski svijet

Posebnost LegendFesta ponovno je bila činjenica da festival nije bio zatvoren na jednoj pozornici. Program se rasuo po Čažinu Docu, pa su posjetitelji od lokacije do lokacije otkrivali drukčiji dio priče.

U zgradi Mjesnog odbora mogla se razgledati izložba „Vile – između predaje, prirode i umjetnosti“, na Knezovoj ledini domaći proizvodi, tradicijski obrti i umjetnost, dok su Gumno, Jurišića dvor, Vilin pod, Vidikovac, Novakovića dvor i Kilača dobili vlastiti sadržaj.

Posebnu pažnju privukao je viteški tabor Viteškog društva sv. Nikola iz Varaždina. Posjetitelji, a osobito djeca, mogli su vidjeti srednjovjekovnu opremu, borbe te luk i strijelu.

– Neponovljivi Varaždinci organizirali su viteški tabor s borbama, lukom i strijelama. Bio je to jedan od sadržaja koji je privukao mnogo ljudi – ističe Mikas.

Konji iz Žrnovnice postali jedna od najvećih subotnjih atrakcija

Veliko zanimanje publike u subotu izazvao je i dolazak konja.

Dalmacija Equino iz Žrnovnice predstavila se na Vilinu podu, a upravo je taj dio programa, prema riječima organizatora, postao jedan od najposjećenijih trenutaka večeri.

– U subotu navečer oduševila je konjička udruga Dalmacija Equino iz Žrnovnice. Ljudi su masovno posjetili njihovo predstavljanje – govori Mikas.

Jednako mnogo zanimanja bilo je za Vilaonicu Ane Rodić. Kreativna radionica na Gumnu bila je zamišljena kao mjesto susreta mašte, umjetnosti, narodnih motiva i tradicije.

– Ana Rodić oduševila je Vilaonicom. Na kraju je sve bilo ispunjeno. A vile su okupljenima kazale da smo mi Poljičani dobri ljudi! – uz smijeh nam prepričava Mikas.

Posjetitelji su mogli upoznati i obradu vune, tradicijsko kovaštvo, slikarsku umjetnost i brojne druge sadržaje koji su baštinu pokušali približiti publici ne kao nešto što pripada muzeju, nego kao nešto što se može vidjeti, čuti i doživjeti.

Četiri predavanja o vilama, a u Čažin Dolac stigla i Mila Gojsalić

Važan dio LegendFesta bila je i usmena predaja Poljica.

Tijekom vikenda održana su predavanja o vilama, njihovom mjestu u književnosti i narodnim pričama, mitskim predajama poljičkoga kraja, Cetini, tradicijskim glazbalima i drugim dijelovima baštine.

– Imali smo četiri fenomenalna predavanja o vilama – naglašava Mikas.

Poseban trenutak dogodio se kada je u Jurišića dvor stigla i jedna od najvećih junakinja poljičke povijesti i predaje.

Nikolina Radmilo Pivčević iz Gata utjelovila je Milu Gojsalić, približivši publici priču koja se u Poljicima prenosi generacijama.

No „Mila“ se za vikend u Čažinu Docu pojavila i u sasvim drugom obliku.

– „Mila“ je bilo i pivo pivovare Barilo iz Dugog Rata, pa im se ovim putem zahvaljujem na sponzorstvu – dodaje Mikas.

Koncerti u hladovini 300 godina starog hrasta

Kada bi popodnevna vrućina počela popuštati, velik dio publike selio se prema Kilači.

Ondje se nalazi golemi hrast star oko 300 godina, koji je za LegendFest postao mnogo više od obične prirodne kulise. Njegova krošnja stvorila je gotovo prirodnu festivalsku dvoranu.

– Ispod povijesnog duba na lokaciji Kilača održan je niz nastupa i koncerata. Stablo hrasta staro je 300 godina i fenomenalna je prirodna kulisa za temu festivala. Svi koji su došli mogli su osjetiti koliko je ta lokacija hladnija od okolice. Pravi je spas od ljetnih vrućina – opisuje Mikas.

Tijekom vikenda ondje se mogla čuti glazba vrlo različitih generacija i izričaja – od starih svirača i tradicijskih instrumenata do suvremenih interpretacija tradicijske glazbe i koncerata.

Svoje su umijeće pokazali Petar Mešin i Drago Draguzet, nastupio je Ansambl PLET, a Domagoj Vuković – VUK predstavio je album „Rod“.

Subotnju večer dodatno su obilježili Klapa Delmati i Vilinski mijeh, dok su posljednje sate nedjeljnog LegendFesta ispunili Pyratess, Metamorfoze Gorana Mikasa, IMEGELLAND i VEJA.

Tako je prostor ispod starog poljičkog hrasta tijekom dvije večeri postao pozornica na kojoj su se susreli tradicija, suvremena glazba, priroda i priče zbog kojih je festival prije svega i nastao.

„Hvala volonterima, izvođačima i svima koji su došli“

Iza programa raspoređenog na osam lokacija stajao je veliki broj ljudi, a Mikas posebno ističe one koji možda nisu bili vidljivi publici, ali bez kojih festival ne bi bilo moguće održati.

– Zahvaljujem od srca svim volonterima, bez kojih ovaj događaj ne bi bio moguć, svima uključenima u organizaciju, svim izvođačima i posjetiteljima – poručio je.

Nakon dva dana Čažin Dolac ponovno se vratio svojoj svakodnevici. Nestali su viteški tabori, vile, kovači, glazbenici i konji, utišale su se pozornice, a prostor ispod starog hrasta ponovno je preuzela poljička tišina.

No upravo je to možda i ono što LegendFest pokušava pokazati – da priče nisu nestale.

Treba ih samo ponovno ispričati.