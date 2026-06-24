U Policijskoj školi prisegnulo 138 novih policajaca, uskoro izlaze na ulice diljem Hrvatske

U policijskoj školi "Josip Jović" prisegnulo je 138 novih policijskih službenika. Njih 15 promovirano je u sastav pravosudne policije.

"Nakon dvije godine intenzivnog rada ne samo u školskim učionicama već i u savladavanju vještina koje su neophodne za policijski posao, napravili smo još jedan iskorak u podizanju kvalitete i popune policijskog kadra u RH", rekao je Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova.

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Ove godine Ministarstvo unutarnjih poslova raspisalo je natječaj za prijam ukupno 700 budućih službenika, od čega 550 polaznika kroz srednjoškolsko obrazovanje odraslih te 150 učenika za upis u treći razred srednje škole.

"Osoba mora biti prije svega željna raditi taj posao, mora biti humana, a mora i prilagoditi se okolinu u kojoj živi. Posebno imajući u vidu da buduće kolegice i kolege dolaze iz cijelog područja Republike Hrvatske gdje su određene životne navike potpuno suprotne ako uzmete u obzir rasprostranjivost", rekao je za Novu TV Mario Bošnjak, načelnik policijske škole “Josip Jović”.

Jedni od njih su Petra i Jerko, koji su u srednju policijsku školu stigli u trećem razredu. Njihovo školovanje trajalo je dvije godine, i kažu, bile su to dvije intenzivne, ali zanimljive godine.

"Što se tiče discipline, znanja, volje za učenje, radom i obrazovanjem stvarno nije nedostajalo. Tako da meni je dosta zanimljivo. Najviše će mi nedostajati društvo i nekako ovakav dnevni ritam", rekao je Jerko Grujović, policijski službenik iz Cetinske krajine.