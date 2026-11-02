U Podstrani uspješno održana međunarodna konferencija projekta CLYMACT

Općina Podstrana ugostila je partnere te mlade ambasadore na međunarodnoj konferenciji u sklopu projekta CLYMACT, koja se od 19. do 22. listopada 2026. godine održala u hotelu Le Méridien Lav. Glavne teme događanja bile su održivo gospodarenje otpadom, prevencija nastanka otpada te podizanje svijesti javnosti o važnosti očuvanja okoliša.

Službeni dio programa otvorila je voditeljica projekta, gospođa Andrijana Dedić, poželjevši dobrodošlicu sudionicima i istaknuvši važnost međunarodne suradnje u rješavanju ekoloških izazova. Koordinator projekta Unione Reno Galliera predstavio je cjelokupni hodogram i ciljeve inicijative CLYMACT.

Tijekom radnog dijela konferencije, predstavljeni su primjeri dobre prakse i strategije gospodarenja otpadom iz različitih europskih gradova i regija: Bilbaa i Mislate (Španjolska), šireg područja Bologne (Italija), Atene (Grčka) te Budimpešte (Mađarska). Stručni doprinos raspravama dali su i predstavnici udruge Zdravi grad te Splitsko-dalmatinske županije kroz tematska predavanja o održivom razvoju.

Poseban naglasak stavljen je na aktivaciju mladih. Kroz radionice i okrugle stolove, mladi ambasadori projekta odabrali su ključne ekološke teme, a njihov je angažman svečano nagrađen dodjelom certifikata.

Sudionici su imali priliku i terenski se uvjeriti u važnost klimatskih akcija. Organiziran je obilazak brodom šireg obalnog područja koje je u kolovozu 2026. godine stradalo u katastrofalnom požaru, što je poslužilo kao izravan podsjetnik na razorne posljedice klimatskih promjena.

Općina Podstrana i partneri projekta CLYMACT ovim su događanjem postavili čvrste temelje za daljnju provedbu održivih ekoloških rješenja te još jednom potvrdili da je edukacija i uključivanje lokalne zajednice, napose mladih, ključan korak prema zelenijoj budućnosti.

Projekt financira Europska unija u okviru Programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti CERV-2024-Mreža gradova