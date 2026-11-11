U Podstrani svečano otkrivena bista hrvatskom branitelju i dragovoljcu Domovinskog rata Vladimiru Vukoviću Vati

Na Šetnici hrvatskog branitelja Vladimira Vukovića Vate danas je svečano otkrivena bista hrvatskom branitelju i dragovoljcu Domovinskog rata Vladimiru Vukoviću Vati, prvom hrvatskom branitelju iz Podstrane poginulom u Domovinskom ratu.

Svečanost je održana 11. studenoga 2026. godine, uoči 35. obljetnice njegove pogibije na Srđu iznad Dubrovnika, gdje je 12. studenoga 1991. godine, u dobi od samo 24 godine, položio svoj život braneći Domovinu.

Vladimir Vuković Vata bio je pripadnik IX. bojne HOS-a „Rafael vitez Boban“, a od studenoga 1991. godine pripadnik voda HOS-a pod zapovjedništvom IV. gardijske brigade Hrvatske vojske. Njegov prerano prekinuti život i žrtva trajno su upisani u povijest Domovinskog rata, ali i u povijest Podstrane, koja njeguje uspomenu na svog poginulog branitelja.

Okupljenima su se prigodnim govorima obratili načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, general Ivan Zelić, izaslanik potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja, te Vladimirov suborac Joško Ajduk.

Načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić istaknuo je kako postavljanje biste predstavlja još jedan važan korak u očuvanju uspomene na Vladimira Vukovića Vatu i njegovu žrtvu.

„Željeli smo da Vladimir ne bude prisutan samo kroz ime ove šetnice, nego i kroz svoj lik. Da njegova bista bude dio svakodnevice Podstrane, da pokraj nje prolaze naši mještani, roditelji s djecom, mladi i učenici. Posebno nam je važno da mlađe generacije zastanu i zapitaju se tko je bio Vladimir Vuković Vata i zašto mu je Podstrana podigla spomenik. Želimo da upoznaju njega, ali i cijelu jednu generaciju hrvatskih branitelja.

Sloboda koju danas živimo nije nam darovana. Ona je izborena krvlju, hrabrošću i žrtvom hrvatskih branitelja. To nikada ne smijemo zaboraviti. Ova bista nije samo spomen na jednog čovjeka, nego i simbol zahvalnosti i poštovanja prema svima onima koji su branili našu zemlju i omogućili nam da danas živimo u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj.

Podstrana pamti Vladimira, njegovu žrtvu i njegov doprinos slobodi koju danas živimo. Njegovo ime i ubuduće će imati posebno mjesto u našoj općini“, poručio je načelnik Dropuljić.

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban u svom je obraćanju istaknuo važnost trajnog čuvanja uspomene na hrvatske branitelje i njihove žrtve, naglasivši kako je obveza današnjih generacija prenositi istinu o Domovinskom ratu i vrijednostima na kojima je stvorena slobodna Hrvatska. Istaknuo je i važnost ovakvih spomen-obilježja koja budućim generacijama svjedoče o hrabrosti i ljubavi prema Domovini.

General Ivan Zelić, kao izaslanik potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja, govorio je o važnosti poštovanja prema hrvatskim braniteljima i očuvanja sjećanja na one koji su svoje živote položili za slobodu Hrvatske. Posebno je istaknuo trajnu obvezu društva prema braniteljima i njihovim obiteljima.

O osobnim sjećanjima na Vladimira Vukovića Vatu i zajedničkim ratnim danima govorio je njegov suborac Joško Ajduk, prisjetivši se vremena u kojem su mladi ljudi, vođeni ljubavlju prema Domovini, bez oklijevanja stali u njezinu obranu.

Središnji trenutak svečanosti bilo je otkrivanje biste, koje su zajednički upriličili načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić i sestra Vladimira Vukovića Vate Monika Vuković Bolanča. Nakon toga uslijedili su molitva i blagoslov spomen-obilježja, koje je predvodio don Mirko Šakić, župnik Župe Gospe od zdravlja u Podstrani.

Posebnu umjetničku vrijednost spomeniku dao je akademski kipar Petar Dolić, autor biste, koji je Vladimirov lik ovjekovječio u bronci.

Projekt postavljanja biste realiziran je uz financijsku potporu Splitsko-dalmatinske županije, na čelu sa županom Blaženkom Bobanom, te doprinos Općine Podstrana i svih uključenih u njegovu realizaciju.

Svečanost je završena paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca u znak sjećanja i zahvalnosti Vladimiru Vukoviću Vati. Vijence i svijeće položili su predstavnici državnih i županijskih institucija, Općine Podstrana, braniteljskih udruga, ratnih postrojbi, vijećnici Općinskog vijeća i ostali sudionici svečanosti.

Šetnica hrvatskog branitelja Vladimira Vukovića Vate tako je dobila još jedno trajno spomen-obilježje, a Podstrana još jednom potvrdila svoju opredijeljenost očuvanju uspomene na hrvatske branitelje i vrijednosti Domovinskog rata.

„Dragi Vata, nisi dočekao slobodnu Hrvatsku za koju si se borio, ali si svojim životom pomogao da je mi danas živimo. Podstrana te neće zaboraviti. Neka ti je vječna slava i hvala“, poruka je načelnika Općine Podstrana.