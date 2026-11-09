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U Podstrani se sprema prava fešta za ljubitelje dobre kapljice: Stižu najbolja mlada poljička vina, a neće nedostajati ni soparnika

Dođite i vi
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Povodom Svetog Martina, zaštitnika vinara i vinogradara, i ove će se godine u Podstrani održati tradicionalna smotra mladih Poljičkih vina. Manifestacija koju 17 godina organizira Društvo poljičana Sv Jure uz potporu općine Podstrana i Turističke zajednice Podstrana, i ove godine će se održati u portu u Svetom Martinu u Podstrani, u srijedu 11.studenog 2026. s početkom u 16 sati.

Tom prilikom će biti podijeljena priznanja najuspješnijim vinarima s područja drevne poljičke knežije, na osnovu ocjena enologa Instituta za jadranske kulture iz Splita.

Organizatori pozivaju na druženje uz poljička vina i nezaobilazan poljički soparnik.

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