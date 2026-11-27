Policijska uprava splitsko-dalmatinska traga za nestalom Smiljanom Cerovšek, rođenom 1952. godine, te moli građane za pomoć u njezinu pronalasku.

Prema podacima objavljenima u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba, Smiljana je nestala 21. studenoga 2026. godine u Podstrani, kada se s adrese prebivališta udaljila u nepoznatom smjeru.

Policija objavila opis nestale žene

Smiljana Cerovšek hrvatska je državljanka, srednje tjelesne građe, sijede kose i smeđih očiju.

Nestanak se vodi u Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj, koja moli građane za pomoć u potrazi.

Ako ste je vidjeli, javite policiji

Iz policije pozivaju sve građane koji su vidjeli nestalu ženu ili imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u njezinu pronalasku da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192.

Informacije je moguće dostaviti i putem adrese elektroničke pošte nestali@nestali.hr, kao i putem obrasca na internetskoj stranici Nacionalne evidencije nestalih osoba.

Svaka informacija koja bi mogla pridonijeti njezinu pronalasku od velike je važnosti.