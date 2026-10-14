„U početku bijaše kraljevstvo“: Predavanjem dr. sc. Dina Milinovića otvara se Mjesec hrvatske knjige u Kaštelima

Gradska knjižnica Kaštela otvara Mjesec hrvatske knjige predavanjem dr. sc. Dina Milinovića, glavnog autora izložbe „U početku bijaše kraljevstvo“, postavljene u Galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu povodom 1100. obljetnice Hrvatskoga Kraljevstva.

Posjetitelji će ovom prigodom imati jedinstvenu priliku zaviriti iza kulisa nastanka jedne od najznačajnijih izložbi posvećenih hrvatskoj povijesti, koja je na jednom mjestu okupila više od 400 neprocjenjivih predmeta, povijesnih dokumenata i umjetnina iz privatnih zbirki te vodećih domaćih i inozemnih institucija.

Dr. sc. Dino Milinović otkrit će zanimljive i manje poznate pojedinosti o stvaranju izložbe, od dugotrajnih znanstvenih istraživanja i odabira izložaka do izazova prikupljanja vrijedne građe koja svjedoči o jedanaest stoljeća hrvatske državnosti, kulture i identiteta.

Kroz priču o najznačajnijim izlošcima, među kojima se ističu rijetki ranosrednjovjekovni kameni spomenici s pleternom ornamentikom, vladarske isprave i dragocjeno crkveno posuđe, predavač će približiti ključne događaje i osobe koje su obilježile hrvatsku povijest.

Posebnu pozornost posvetit će zanimljivim povijesnim pričama i manje poznatim crticama iz života hrvatskih knezova, kraljeva i kraljica, otkrivajući kako su se tijekom stoljeća oblikovali hrvatski nacionalni identitet, državnost i kulturni prostor.

Predavanje će posjetitelje povesti na uzbudljivo putovanje kroz hrvatsku prošlost, od ranoga srednjeg vijeka i vremena hrvatskih narodnih vladara, preko burnih povijesnih razdoblja, sve do Domovinskog rata i suvremene Hrvatske.

Uz predavanje bit će predstavljen i katalog izložbe „U početku bijaše kraljevstvo“, koji donosi vrijedan pregled hrvatske povijesne i kulturne baštine.

Gradska knjižnica Kaštela ovo događanje organizira povodom otvaranja Mjeseca hrvatske knjige, ujedno obilježavajući tri važne obljetnice hrvatske povijesti: 1100. obljetnicu Hrvatskoga Kraljevstva, 850. obljetnicu krunidbe kralja Dmitra Zvonimira i 1050. obljetnicu smrti hrvatske kraljice Jelene Slavne.

Pozivamo sve ljubitelje povijesti, kulture i hrvatske baštine da nam se pridruže na ovom zanimljivom susretu s prošlošću i otkriju priče koje svjedoče o bogatoj povijesti hrvatskoga naroda.

Ulaz je slobodan.