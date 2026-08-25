Ploče se oprostile od Ante Jerkovića: "Dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao"

Na Gradskom groblju Laniština danas je na posljednji počinak ispraćen Ante Jerković, dugogodišnji rukometni trener i jedan od ljudi koji su ostavili dubok trag u povijesti ženskog rukometa u Pločama.

„Dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao“, riječi su kojima je obilježen posljednji oproštaj od čovjeka koji je nakon borbe s teškom bolešću preminuo ostavivši iza sebe desetljeća predanog rada u sportu.

Jerkovićevo ime neraskidivo je povezano sa ŽRK Dalmatinka, razvojem brojnih generacija rukometašica i stvaranjem modernog razdoblja pločanskog ženskog rukometa.

Kako piše Portal Rogotin, u Ploče je stigao 1983. godine iz Stanišića kraj Sombora i vrlo brzo uključio se u rad kluba. Njegov dolazak označio je početak intenzivnijeg stručnog rada, osobito s mlađim uzrastima.

Rukometu posvetio gotovo cijeli život

Njegov rukometni put trajao je čak 66 godina. Igračku karijeru započeo je 1960. godine u RK Mladost iz rodnog Stanišića, a potom je nastupao za Dalmatinac iz Riđice i somborski Agrosavez.

Od 1974. godine bio je trener-igrač matičnog kluba. Teški lom noge prekinuo je njegovu igračku karijeru, ali ne i vezu s rukometom. Od tada se u potpunosti posvetio trenerskom poslu.

Još prije dolaska u Ploče ostvarivao je značajne rezultate. Sa ŽRK Stanišić 1978. izborio je plasman u I B jugoslavensku ligu, a kroz njegove su ekipe prolazile igračice koje su poslije dosegnule prvoligašku i reprezentativnu razinu.

Najduže i najvažnije razdoblje njegova rada ipak je bilo vezano uz Ploče. S Dalmatinkom je prošao put od Dalmatinske lige, preko hrvatskih ligaških natjecanja, sve do plasmana u Prvu hrvatsku rukometnu ligu 1994. godine.

Stvarao generacije mladih rukometašica

Posebno mjesto u njegovoj karijeri imao je rad s mladima. Mlađe kategorije Dalmatinke pod njegovim su vodstvom ostvarivale zapažene rezultate na državnoj razini, a Jerković je djelovao i u hrvatskim reprezentativnim selekcijama te kao instruktor u kampovima Hrvatskog rukometnog saveza.

Radio je i izvan Ploča. Vodio je klubove u Bosni i Hercegovini, a s Ljubuškim je osvojio naslov jesenskog prvaka. Bio je i trener RK Mladost iz Dalja, s kojim je ostvario zapažen rezultat u Hrvatskom kupu.

Među uspjesima njegovih mlađih kategorija ostaju i srebrne medalje osvojene u Puli, Rijeci i Čakovcu, kao i odličja ostvarena posljednjih godina u Poreču.

Uz Dalmatinku je ostao vezan gotovo do samoga kraja, radeći s mladim rukometašicama i obnašajući različite dužnosti u klubu.

Rukomet ostao i obiteljska priča

Ljubav prema sportu Jerković je prenio i na svoju obitelj. Njegov sin Ivan Jerković također je snažno vezan uz pločanski ženski rukomet, a rukometnu tradiciju nastavile su i unuke Karla i Antea.

Današnjim posljednjim ispraćajem Ploče su se oprostile od sportskog djelatnika čiji se doprinos ne može mjeriti samo pobjedama, medaljama i plasmanima. Iza Ante Jerkovića ostale su generacije igračica, desetljeća rada i rukometna ostavština koja će njegovo ime trajno vezati uz Dalmatinku i Ploče.