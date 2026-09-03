U pljačku krenuo s više od 3 promila alkohola, vlasnik kuće ga uhvatio

Policijski službenici Policijske postaje Vodice proveli su kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjim državljaninom Bugarske zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe na štetu 42-godišnjaka.

Jučer, 2. rujna pola sata nakon ponoći u obiteljskoj kući u Murteru, 42-godišnji vlasnik zatekao je osumnjičenog muškarca u počinjenju kaznenog djela krađe, nakon čega se osumnjičeni dao u bijeg. Brzom reakcijom oštećenog, počinitelj je sustignut i zadržan do dolaska policije koja ga je uhitila i privela u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

Kod počinitelja, kojemu je izmjerena koncentracija alkohola u organizmu od 3,41 g/kg, pronađeni su otuđeni predmeti: nakit, sunčane naočale i dva ključa osobnih automobila, koji su potom vraćeni vlasniku.

Nakon dovršenog istraživanja, protiv osumnjičenog muškarca podnesena je kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.