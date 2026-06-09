U petak u Palacini dodjela nagrada za literarni natječaj i koncert Tome Domazeta

U organizaciji Muzeja Cetinske krajine – Sinj i Ogranka Matice hrvatske u Sinju, u petak, 12. lipnja, u 19 sati u dvorani zgrade Palacina održat će se svečana dodjela nagrada literarnog natječaja "Jezik roda moga", namijenjenog učenicima osnovnih i srednjih škola s područja Cetinske krajine.

Natječaj je organiziran u povodu Dana hrvatskoga jezika, s ciljem razvijanja osobnog, nacionalnog i kulturnog identiteta te podizanja svijesti o vrijednosti hrvatskog jezika i važnosti literarnog izražavanja među djecom i mladima. Na natječaj je pristiglo više od dvadeset radova iz različitih škola Cetinske krajine. Prosudbeno povjerenstvo, u sastavu Daria Domazet, predsjednica Ogranka Matice hrvatske u Sinju, Monika Vrgoč, direktorica Turističke zajednice Grada Sinja, Anđela Vrca, viša kustosica Muzeja Cetinske krajine, i Marko Duvnjak, prof., potpredsjednik Ogranka Matice hrvatske u Sinju, odabralo je najbolje radove.

Nagrađeni učenici

U kategoriji osnovnih škola prvu nagradu osvojila je Katarina Budimir, učenica 7. razreda Osnovne škole fra Pavla Vučkovića iz Sinja. Drugu nagradu osvojila je Ivona Fuštar iz Osnovne škole Ante Starčevića Dicmo, dok su treću nagradu podijelile Danijela Mihaljević iz Osnovne škole fra Pavla Vučkovića Sinj i Lea Rogulj iz Osnovne škole Ante Starčevića Dicmo.

U kategoriji srednjih škola izvan konkurencije nagrađena je Petra Grubišić, učenica 2. razreda Gimnazije Dinka Šimunovića Sinj.

Koncert Tome Domazeta

Nakon dodjele nagrada, u 19.30 sati, posjetitelje očekuje završni koncert mladog sinjskog saksofonista Tome Domazeta i njegovih gostiju.

Tomo Domazet osnovno glazbeno obrazovanje završio je u Glazbenoj školi Jakova Gotovca u Sinju, a školovanje je nastavio u Glazbenoj školi Josipa Hatzea u Splitu. Tijekom svojeg glazbenog puta ostvario je zapažene nastupe i uspjehe na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima te sudjelovao na brojnim seminarima i glazbenim školama u Hrvatskoj. Član je i Gradske glazbe Sinj. Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane da svojim dolaskom podrže mlade autore i glazbenike te zajedno proslave ljepotu hrvatskog jezika, književnog stvaralaštva i glazbene umjetnosti.