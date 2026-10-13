U petak sjeda 160,22 eura na račune tisuća građana: Provjerite imate li i vi pravo na novac

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) najavio je početak isplate nacionalne naknade za starije osobe za rujan. Novac će na račune korisnika početi pristizati u petak, 16. listopada, a pravo na ovu mjesečnu potporu ostvaruje više od 19 tisuća građana.

Prema podacima HZMO-a, nacionalnu naknadu za rujan primit će ukupno 19.610 korisnika, a za isplatu je iz državnog proračuna osigurano nešto više od 3,1 milijuna eura.

Od početka 2026. godine mjesečni iznos nacionalne naknade iznosi 160,22 eura, a novac se isplaćuje na račune korisnika otvorene u poslovnim bankama.

Zanimljivo je da među primateljima ove državne potpore uvjerljivo prevladavaju žene. One čine čak 80,07 posto korisnika, dok je udio muškaraca 19,93 posto.

Nacionalna naknada namijenjena je starijim osobama koje nemaju vlastitu mirovinu i ispunjavaju propisane uvjete.

Pravo na ovu potporu mogu ostvariti hrvatski državljani koji su navršili 65 godina života te su najmanje deset godina neprekidno imali prebivalište u Republici Hrvatskoj neposredno prije podnošenja zahtjeva.

Međutim, dob i prebivalište nisu jedini kriteriji.

Jedan od ključnih uvjeta odnosi se na prihode kućanstva. Mjesečni prihod po članu kućanstva, ostvaren tijekom prethodne kalendarske godine, ne smije biti veći od 320,44 eura.

Također, osobe koje žele ostvariti pravo na nacionalnu naknadu ne smiju biti korisnici mirovine niti osiguranici u obveznom mirovinskom osiguranju.

Tko ne može ostvariti pravo na naknadu?

Pravo na nacionalnu naknadu u pravilu ne mogu ostvariti osobe koje već koriste zajamčenu minimalnu naknadu ili uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi.

Ograničenja vrijede i za osobe koje su kao primatelji uzdržavanja sklopile ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, osim u slučajevima koje zakon izričito predviđa.

Zbog toga je prije podnošenja zahtjeva važno provjeriti ispunjavaju li se svi propisani uvjeti.

Za razliku od nekih drugih oblika državnih potpora, za nacionalnu naknadu ne postoji samo jedan godišnji rok za prijavu. Zahtjevi se mogu podnositi tijekom cijele godine.

Građanima su na raspolaganju tri načina podnošenja zahtjeva:

osobno, u nadležnoj područnoj jedinici HZMO-a

slanjem zahtjeva preporučenom poštom

elektroničkim putem, koristeći sustav e-Građani

Ako podnositelj zahtjeva ispunjava sve zakonom propisane uvjete, pravo na nacionalnu naknadu priznaje se od dana podnošenja zahtjeva.

Nacionalna naknada tako predstavlja redovitu mjesečnu financijsku potporu starijim građanima bez mirovine koji ispunjavaju zakonske kriterije, a nova isplata za rujan započinje ovog petka.