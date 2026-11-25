Advent na Obrovu počinje ovog petka, 27. studenoga u 19 sati u ulici Obrov, a blagdansku sezonu u najživljoj splitskoj ulici otvorit će koncert Kuzme & Shaka Zulu. Jedan od najprepoznatljivijih splitskih bendova svojim će hitovima pokrenuti šest tjedana dobre zabave, koja na Obrovu traje sve do 6. siječnja.

Advent na Obrovu i ove se godine ističe drugačijim programom i jedinstvenom gastro ponudom restorana Corto Maltese, a posjetitelje do kraja adventa očekuju razna zabavna događanja.

Ljubitelje natjecanja očekuje već tradicionalni Najbrži nož powered by METRO Hrvatska, natjecanje u rezanju kapule, Air guitar show, natjecanje u sviranju nevidljive gitare, Besa me Milli Vanilli lip sync show te četvrta tradicionalna božićna utrka konobara i prvi Konobaraton. Gastro dio programa donosi kuharski show Vlaji protiv bodula i Ribarsku fjeru uz Trio Gušt, a za prepoznate dnevne ulične svirke ove godine će se pobrinuti Edo Maajka. Novost je i disco večer Disco me Mucho, a tu su i neizostavni DJ Yuri i DJ Najmedeniji.

U bogatom programu posebno se izdvaja prva tradicionalna aukcija muškaraca Besa me Muchacho te Čovječe ne ljuti se - večer ruganja s Josipom Škiljom, a tu su i tradicionalni Vanjak na Badnjak, Sensinijevo Piena party te novogodišnji Pidžama dan. I ove godine svaka nedjelja od 19 sati rezervirana je za zvukove Ilije gitare najmilije.

Organizatori pozivaju sve Splićane i goste da blagdansku sezonu otvore u stilu, uz neizostavnu besu kao zaštitni znak Adventa na Obrovu.

Ulaz na sva događanja je besplatan, potrebna je samo dobra volja, pozitivan stav i cipele za ples. Organizator događaja je restoran Corto Maltese, a sudjeluju i Sip27 te SORA Sushi bar.