U ovom restoranu nisu poželjna djeca! Vlasnik povukao potez koji je razbjesnio roditelje: "I sam imam dvoje djece, ali…"

Jedan restoran u Italiji izazvao je veliku raspravu nakon što je odlučio obeshrabriti dolazak obitelji s malom djecom. Riječ je o Hostariji 2.0 u Lesmu, gradiću nedaleko od Monze, čiji vlasnik Alan Sampietro otvoreno kaže da njegov restoran nije mjesto prilagođeno djeci mlađoj od sedam godina.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Hostaria 2.0 (@hostaria2.0)

Sampietro je iz restorana uklonio dječje stolice i dječji jelovnik, a gostima koji prilikom rezervacije kažu da dolaze s malom djecom osoblje objašnjava kakva je politika restorana. Djeci ulazak formalno nije zabranjen, ali vlasnik roditeljima jasno daje do znanja da njihov dolazak nije preporučljiv.

Kako pišu talijanski mediji, odluka je izazvala veliku raspravu, a video u kojem je vlasnik objasnio svoje razloge prikupio je više od dva milijuna pregleda.

"I sam imam dvoje djece"

Sampietro tvrdi da njegova odluka nije usmjerena protiv djece ni roditelja. I sam je otac dvoje djece, u dobi od sedam i 11 godina, ali smatra da gosti koji dolaze u njegov restoran imaju pravo večerati u mirnom okruženju.

Objasnio je da je odluci prethodilo više neugodnih situacija, od djece koja su trčala između stolova do roditelja koji ih, prema njegovim riječima, nisu pokušavali smiriti. Posebno ga je pogodila negativna recenzija jedne obitelji nakon koje je odlučio javno objasniti kakvu atmosferu želi u svom restoranu.

Njegov potez izazvao je podijeljene reakcije. Dok jedni podržavaju ideju restorana namijenjenog odraslima koji žele mirnu večeru, drugi smatraju da se tako nepotrebno isključuju obitelji s djecom, piše Index.

U raspravu se uključila i gradonačelnica

Slučaj je privukao toliku pozornost da se oglasila i gradonačelnica Lesma Sara Dossola. Naglasila je da razumije probleme s kojima se ugostitelji mogu susresti, ali je otvorila i šire pitanje o tome kakvo društvo želimo graditi.

"Želimo li biti društvo koje prihvaća ili društvo koje isključuje?" zapitala se, pozivajući na pronalaženje rješenja koja bi omogućila suživot različitih potreba.

Rasprava se u međuvremenu proširila i izvan Lesma. U Italiji se pojavila ideja o izradi karte restorana koji su posebno prilagođeni obiteljima s djecom, kao svojevrsnog odgovora na sve češće rasprave o takozvanim child-free restoranima,piše Index.

Sampietro, međutim, ostaje pri svojoj odluci. Tvrdi da nikome ne želi određivati kako će odgajati djecu, nego jednostavno želi definirati kakvo iskustvo nudi u svom restoranu