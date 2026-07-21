U ovoj splitskoj zgradi stanari su napravili nešto što bi moglo nadahnuti ostale: "Ako i vi želite ovo u svom portunu, javite nam se"

Splitska arhitektica koja predaje na Odsjeku za dizajn vizualnih komunikacija Umjetničke akademije Jelena Zanchi već je nekoliko godina predstavnica stanara Plančićeve 10 na Spinutu, jedne od dviju kultnih zgrada poznatih kao Kineski zid.

Sretna je što živi u portunu koji ima 33 stana i otprilike 60 stanara i u kojoj među ljudima postoji senzibilitet za zajednički prostor. Zgrada je izgrađena 1970. godine prošlog stoljeća po nacrtima poznatog splitskog arhitekta Frane Gotovca. U Spinutu je nekoliko njegovih zgrada kao i na području Splita 3.

Prvo je na red došao lift

Kao što i priliči poslu kojim se bavi čim je postala predstavnica stanara, a nakon što je prethodna predstavnica tehnički sredila lift, uhvatila se njegovog redizajna. Među stanarima je postojala bojazan da bi ga netko ponovno, kao što su imali situacije i prije, mogao išarati i tako uništiti cijeli trud koji je uložen u obnovu. No to se, srećom, nije dogodilo. Do devastacije nije došlo jer su se svi stanari oko toga potrudili.

- Međusobno često razgovaramo što bi sljedeće mogli urediti. S obzirom da je Kineski zid velika i kompleksna zgrada treba doći do sporazuma među jako puno ljudi. Razmišljali smo i o energetskoj obnovi zgrade, no u to ne može ući samo jedan portun već svi zajedno. To su neke poteškoće na koje nailazimo.

Projekt koji je krenuo upravo iz Plančićeve 10

Ipak je Plančićeva 10 drugačiji portun od drugih jer su, zahvaljujući upravo Jeleni i njenim studentima sa četvrte godine Umjetničke akademije, prvi počeli provoditi projekt Valorizacija moderne arhitekture. Riječ je o izradi plakata za portune splitskih stambenih zgrada na kojima su navedeni podaci iz istraživanja o zgradi.

- Željeli smo ljudima dati informaciju o vrijednim zgradama koje pripadaju periodu moderne arhitekture. Ideja je podizanje svijesti o tome da zgrada u kojoj netko stanuje ima arhitektonsku kulturnu vrijednost, ali i podizanje svjesnosti i ponosa o važnosti vlastite zgrade. Posljedično sam razmišljala da ako ljudi shvate vrijednost svoje zgrade, da postoji u povijesti arhitekture, da je djelo relevantnog arhitekta onda će i odnos prema zgradi biti suptilniji. Onda će i ljudi biti pažljiviji u intervencijama unutar zgrade.

Plakati su stigli u još sedam splitskih zgrada

Na plakatu konkretno piše kada je zgrada izgrađena, tko je autor i osnovne stvari o njemu te druga njegova prepoznatljiva djela. Prvi takav plakat je postavljen u njenom portunu nakon čega su postavljeni u još sedam zgrada po Splitu. Od prvog nebodera u Splitu, onog Pomgradovog, preko tri nebodera na Spinutu, pa sve do zgrade u Papandopulovoj, a riječ je o zgradama koje su projektirali splitski arhitekti Frano Gotovac, Ivo Radić, Vuko Bombardelli i Dinko Kovačić. Istraživanje konkretne zgrade traje oko dva mjeseca.

Spinut je nekada bio pun djece, danas je slika drukčija

Kaže da Spinut nekada i danas ima velike razlike s obzirom da je prije nekoliko desetaka godina taj kvart imao puno djece zbog čega je škola radila u dvije smjene, a onda su s vremenom razredi bili sve manji. Danas škola radi isključivo u jednoj smjeni, a djece je sve manje. Spinut je sa turistifikacijom postao izrazito skup za mlade obitelji što se odrazilo i na demografsku sliku u kvartu, ističe.

Plakat može dobiti i vaša zgrada

U Splitu ima još zgrada koje svakako zaslužuju biti valorizirane zato ukoliko neka zgrada želi imati takav plakat u svom portunu ideju o tome mogu predložiti predstavniku stanara koji se zatim obraća Jeleni. Potom se ona sa studentima posveti istraživanju i dizajnu, a zgrada plaća tek printanje plakata. Ako i vi želite takav plakat u svojoj zgradi obratite se na mail arhitektura.plakati@gmail.com