U ovoj splitskoj školi čak 73 posto učenika su odlikaši. Pogledajte gdje se postižu najbolje ocjene

Koliko su uspješni splitski učenici, u kojim se školama najčešće zaključuju petice i gdje se bilježi najviše izostanaka? Najnoviji podaci Školskog e-Rudnika otkrivaju velike razlike među obrazovnim ustanovama u Splitu. Dok u pojedinim osnovnim školama više od 70 posto učenika završava školsku godinu s odličnim uspjehom, u nekim srednjim školama odlikaša je manje od pet posto. Još su izraženije razlike u izostancima, koji u pojedinim srednjim školama premašuju čak 170 sati po učeniku.

Analiza podataka o školskom uspjehu i izostancima pokazuje da se obrazovna svakodnevica može znatno razlikovati čak i među školama koje djeluju na području istoga grada. Dok neke bilježe iznimno visoke prosječne ocjene i velik broj učenika s prosjekom 5,0, druge se suočavaju sa znatno većim brojem izostanaka i manjim udjelom odličnih učenika.

OŠ Bol i Meje na vrhu po školskom uspjehu

Među splitskim osnovnim školama posebno se izdvaja Osnovna škola Bol, u kojoj prosječna ocjena iznosi čak 4,70. Od 443 učenika, njih 442 imalo je zaključene ocjene, a 325 učenika završilo je školsku godinu s odličnim uspjehom. To znači da je čak 73,53 posto ocijenjenih učenika ostvarilo odličan rezultat. Posebno se ističe podatak da je njih 151 imalo prosjek čistih 5,0.

Odmah iza nje nalazi se Osnovna škola Meje, s prosječnom ocjenom 4,69. Od ukupno 268 učenika, njih 192 završilo je školsku godinu s odličnim uspjehom, što predstavlja 71,64 posto.

Visoke rezultate ostvarila je i Osnovna škola Split 3, s prosjekom 4,62. Među 678 učenika njih 440 bilo je odlično, odnosno 64,90 posto, dok je čak 158 učenika ostvarilo prosjek 5,0.

Visok udio odlikaša bilježe i druge splitske osnovne škole.

U Osnovnoj školi Dobri prosječna ocjena iznosi 4,56, a odličan uspjeh ostvarilo je 205 od 307 učenika, odnosno 66,78 posto. Osnovna škola Pojišan bilježi prosjek 4,60, uz 314 odličnih učenika od ukupno 474, što čini 66,24 posto.

Slična je situacija i u Osnovnoj školi Manuš, u kojoj je prosjek 4,59, a od 464 učenika sa zaključenim ocjenama njih 309 završilo je s odličnim uspjehom. Udio odlikaša tako iznosi 66,59 posto. Osnovna škola Blatine-Škrape također ima prosjek 4,60, a odličan uspjeh ostvarilo je 309 od 462 ocijenjena učenika.

Visoki prosjeci i na Pujankama, Žnjanu i u Stobreču

Među školama s velikim brojem odlikaša nalazi se i Osnovna škola Pujanki. Ondje je prosječna ocjena 4,58, a od 481 učenika njih 309 završilo je s odličnim uspjehom, odnosno 64,24 posto. Čak 126 učenika imalo je prosjek 5,0.

U Osnovnoj školi Žnjan-Pazdigrad prosječna ocjena iznosi 4,57. Od 667 učenika sa zaključenim ocjenama, njih 414 bilo je odlično, što predstavlja 62,07 posto. Prosjek 5,0 ostvarilo je 158 učenika. Osnovna škola Stobreč bilježi prosjek 4,50, uz 180 odličnih učenika od ukupno 306.

U Osnovnoj školi Visoka prosjek iznosi 4,45, a odličan uspjeh ostvarilo je 197 od 346 učenika. Osnovna škola Žrnovnica, promatrana odvojeno od područnih škola, ima prosjek 4,49, uz 200 odličnih učenika od njih 338. U Osnovnoj školi Srinjine prosjek iznosi 4,43, a odličan uspjeh ostvarila su 94 od 175 učenika.

Iako su visoke ocjene česta pojava u splitskim osnovnim školama, podaci pokazuju da rezultati nisu svugdje jednaki. Osnovna škola Brda bilježi prosječnu ocjenu 4,29. Od 374 učenika, njih 177 završilo je s odličnim uspjehom, odnosno 47,33 posto. U Osnovnoj školi Kman-Kocunar prosjek iznosi 4,43, a odličan uspjeh ostvarilo je 267 od 503 učenika, odnosno 53,08 posto. Osnovna škola Ravne njive ima prosjek 4,44. Među 705 učenika njih 389 završilo je s odličnim uspjehom, što predstavlja 55,18 posto. U Osnovnoj školi Plokite prosječna ocjena iznosi 4,47, a odlična su bila 182 od 310 učenika, odnosno 58,71 posto.

Posebno visoke prosjeke bilježe pojedine manje područne škole. Tako Područna škola Sitno Donje, koja djeluje u sastavu Osnovne škole Žrnovnica, ima prosjek 4,86, pri čemu je šest od sedam učenika završilo s odličnim uspjehom. Područna škola Sirobuja, u sastavu Osnovne škole Kamen-Šine, bilježi prosjek 4,82, uz 78 odličnih učenika od ukupno 91.

Ipak, pri usporedbi ovih rezultata važno je uzeti u obzir da manje područne škole imaju znatno manji broj učenika, zbog čega pojedinačne ocjene mogu snažnije utjecati na ukupni prosjek.

Splitske gimnazije: Gdje je najviše odlikaša?

U srednjim školama slika je osjetno drukčija, a razlike u školskom uspjehu još su izraženije.

Među splitskim gimnazijama visokim udjelom odlikaša ističe se III. gimnazija Split, poznatija kao MIOC. Prosječna ocjena iznosi 4,33, a od 594 učenika njih 268 završilo je školsku godinu s odličnim uspjehom. To je 45,12 posto učenika, dok je njih 29 imalo prosjek 5,0. Gimnazija Vladimir Nazor bilježi nešto viši ukupni prosjek, 4,35. Od 606 učenika njih 244 ostvarilo je odličan uspjeh, odnosno 40,26 posto, a 22 učenika završila su školsku godinu s prosjekom 5,0. IV. gimnazija Marko Marulić ima prosjek 4,19, uz 140 odličnih učenika od njih 584 sa zaključenim ocjenama.

U II. gimnaziji Split prosječna ocjena iznosi 4,16, a odličan uspjeh ostvarilo je 145 od 593 učenika. I. gimnazija Split bilježi prosjek 4,08, uz 146 odličnih učenika od ukupno 562 ocijenjena učenika.

Gimnazijski kolegij Kraljica Jelena ima prosjek 4,30, a odličan uspjeh ostvarilo je 35 od 94 učenika. S druge strane, Nadbiskupijska klasična gimnazija Don Frane Bulić s pravom javnosti bilježi prosjek 3,46, a odličan uspjeh ostvarilo je 15 od ukupno 140 učenika.

U pojedinim strukovnim školama manje od pet posto odlikaša

Za razliku od osnovnih škola i većine gimnazija, u pojedinim splitskim strukovnim školama udio učenika s odličnim uspjehom znatno je manji.

Srednja tehnička prometna škola Split ima prosječnu ocjenu 3,11. Od 468 učenika sa zaključenim ocjenama, samo njih 19 ostvarilo je odličan uspjeh, odnosno 4,06 posto. U Ekonomskoj i upravnoj školi Split prosjek iznosi 3,21. Među 736 učenika njih 35 završilo je s odličnim uspjehom, što predstavlja 4,76 posto.

U istoj školi čak 54 učenika imala su nedovoljan opći uspjeh, odnosno 7,34 posto.

Pomorska škola Split bilježi prosjek 3,28, uz 28 odličnih učenika od njih 615, odnosno 4,55 posto. Obrtna tehnička škola ima prosjek 3,49, Industrijska škola 3,68, a Obrtnička škola 3,80. Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju ostvarila je prosjek 3,81, uz 140 odličnih učenika od njih 739 sa zaključenim ocjenama.

Zdravstvena škola Split, koja ima 853 učenika, bilježi prosjek 4,18. Odličan uspjeh ostvarila su 253 učenika, odnosno 29,66 posto. Škola likovnih umjetnosti ima prosjek 4,23, uz 83 odlična učenika od njih 208 sa zaključenim ocjenama.