U ovoj školi u Splitsko-dalmatinskoj županiji samo je jedan učenik

Dok se u velikim školama Splitsko-dalmatinske županije obrazuju stotine učenika, u pojedinim dalmatinskim mjestima školske učionice gotovo su prazne. Podaci Školskog e-Rudnika za školsku godinu 2025./2026. otkrivaju da Područna škola Bogomolje, koja djeluje u sastavu Osnovne škole Ante Anđelinovića, ima samo jednog učenika. U još nekoliko područnih škola nastavu pohađa tek dvoje ili troje djece. Ove brojke otvaraju pitanje budućnosti malih škola, ali i života u mjestima u kojima su nove generacije sve malobrojnije.

Dok u Splitu, Solinu, Kaštelima i drugim većim sredinama škole okupljaju stotine djece, u nekim dalmatinskim mjestima broj učenika može se nabrojiti na prste jedne ruke.

Podaci Školskog e-Rudnika za školsku godinu 2025./2026. pokazuju koliko su velike razlike među školama na području iste županije. Posebno se ističu područne škole u kojima je evidentirano manje od deset učenika, a u jednoj od njih samo jedan.

U Bogomolju samo jedan učenik

Najmanji broj učenika među izdvojenim školama ima Područna škola Bogomolje, koja djeluje u sastavu Osnovne škole Ante Anđelinovića. Prema podacima za školsku godinu 2025./2026., ondje je evidentiran samo jedan učenik.

Tek nešto više djece evidentirano je u područnim školama na Drveniku Velikom i u Velikom Prologu. Prema podacima Školskog e-Rudnika, obje škole u školskoj godini 2025./2026. imaju po dva učenika.

U Umčanima, Prapatnici i Kotlenicama evidentirana su po tri učenika.

Riječ je o školama u kojima ukupan broj djece ne doseže ni broj učenika koji u većim školama sjede u jednom redu klupa.

Iako male škole mogu pružiti mogućnost individualnijeg pristupa učenicima, njihov malen broj istodobno otvara pitanja druženja s vršnjacima, organizacije školskih aktivnosti i dugoročne održivosti nastave u pojedinim mjestima.

U Kamenmostu, Kokorićima i Runovićima po četiri učenika

Među školama s izrazito malim brojem učenika nalaze se i područne škole u Kamenmostu na imotskom području, Kokorićima i Runovićima. U svakoj od njih evidentirana su po četiri učenika.

Nešto više djece imaju područne škole u Kukavicama na imotskom području i Sevidu, u kojima je zabilježeno po pet učenika.

U Gornjem Muću školu pohađa šest učenika.

Premda je riječ o različitim dijelovima Splitsko-dalmatinske županije, zajedničko im je da svaka od navedenih škola ima manje od deset učenika.