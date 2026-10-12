U ovim dalmatinskim mjestima prošle godine se baš nitko nije razveo. Jedno se posebno ističe

Koliko se Dalmatinci vjenčavaju, a koliko razvode? Prema podacima Državnog zavoda za statistiku za 2025. godinu, u Splitsko-dalmatinskoj županiji sklopljeno je ukupno 2.078 brakova, dok je njih 611 pravomoćno razvedeno. Iako se na razini županije bilježe stotine razvoda, pojedine dalmatinske općine prošlu su godinu završile bez ijednog.

Riječ je o sedam općina raspoređenih od obale i otoka do Dalmatinske zagore, a podaci pokazuju da se broj vjenčanja i razvoda znatno razlikuje od mjesta do mjesta.

U ovih sedam općina nije bilo nijednog razvoda

Tijekom 2025. godine nijedan pravomoćno razveden brak nije zabilježen u Brelima, Lokvičićima, Nerežišćima, Podbablju, Primorskom Docu, Sućurju i Zadvarju.

Posebno se ističe Podbablje, općina u Imotskoj krajini, gdje su tijekom godine sklopljena 32 braka, a nije evidentiran nijedan razvod. Među sedam općina bez razvoda upravo je Podbablje imalo najveći broj sklopljenih brakova.

U Brelima je zabilježeno devet vjenčanja, u Primorskom Docu pet, u Lokvičićima tri, a u Zadvarju dva. U Nerežišćima na Braču i Sućurju na Hvaru tijekom godine sklopljen je po jedan brak. Ni u jednoj od navedenih općina nije zabilježen razvod.

Ipak, važno je naglasiti da se podaci odnose isključivo na 2025. godinu. To što u nekoj općini tijekom jedne godine nije bilo razvoda ne znači da ondje brakovi nikada ne završavaju razvodom niti da su nužno dugovječniji nego u drugim sredinama.

U Splitu čak 244 razvoda

Potpuno drukčije brojke dolaze iz Splita, najvećeg grada Splitsko-dalmatinske županije. Tijekom 2025. godine u Splitu su sklopljena 702 braka, dok su 244 pravomoćno razvedena. To znači da je na Split otpadalo gotovo 40 posto svih razvoda zabilježenih u županiji.

Iza Splita po apsolutnom broju razvoda među gradovima slijede Kaštela, u kojima je evidentiran 61 razvod, te Solin s 53. U Sinju i Makarskoj zabilježeno je po 30 razvoda, u Omišu 22, a u Trogiru 20. Imotski je tijekom godine imao 11 razvoda.

Naravno, pri usporedbi ovih podataka treba uzeti u obzir i veličinu pojedinih sredina. Split ima znatno više stanovnika od većine dalmatinskih gradova i općina, pa je očekivano da će imati i veći apsolutni broj sklopljenih i razvedenih brakova.

Koji je dalmatinski grad imao najmanje razvoda?

Među gradovima Splitsko-dalmatinske županije najmanje razvoda zabilježeno je u Vrlici, gdje je tijekom 2025. pravomoćno razveden samo jedan brak. Istodobno je sklopljeno pet brakova.

U Komiži i Vrgorcu evidentirana su po dva razvoda, u Starom Gradu tri, a u Visu četiri. Supetar i Trilj imali su po šest razvoda.

Zanimljivi su i podaci za Trilj, gdje su tijekom godine sklopljena 52 braka, uz šest razvoda. U Sinju je, primjerice, sklopljeno 140 brakova, a zabilježeno je 30 razvoda.

Takve razlike pokazuju koliko se bračna statistika razlikuje među dalmatinskim sredinama, no za zaključke o stabilnosti brakova bilo bi potrebno analizirati više godina i uzeti u obzir broj stanovnika te broj postojećih brakova.

Razvoda je gotovo trećinu više nego 2021. godine

Pogled na posljednjih pet godina otkriva još jedan zanimljiv trend. U Splitsko-dalmatinskoj županiji tijekom 2021. godine evidentirano je 468 razvoda, dok ih je 2025. bilo 611. Riječ je o povećanju od približno 31 posto.

Broj razvoda rastao je tijekom promatranog razdoblja, a najviše ih je zabilježeno 2024. godine, kada su pravomoćno razvedena 624 braka. Godinu poslije taj je broj blago pao, na 611.

Istodobno se smanjio i broj sklopljenih brakova. Tijekom 2021. godine u županiji je sklopljeno 2.158 brakova, a 2025. njih 2.078. U odnosu na 2024., kada su sklopljena 2.133 braka, riječ je o smanjenju za 55 vjenčanja.

Iako je broj razvoda u posljednjoj godini nešto manji nego 2024., usporedba s 2021. pokazuje da se danas u županiji razvodi znatno više brakova nego prije četiri godine.

Znači li to da se svaki treći brak raspadne?

Kada se usporede 2.078 sklopljenih brakova i 611 razvoda tijekom 2025. godine, proizlazi da je na svakih 100 vjenčanja evidentirano približno 29 razvoda. Međutim, taj omjer ne znači da će se gotovo svaki treći brak sklopljen tijekom godine raspasti.

Naime, razvodi evidentirani u 2025. odnose se na brakove sklopljene u različitim godinama, a neki su mogli trajati i desetljećima. Zato se iz usporedbe godišnjeg broja vjenčanja i razvoda ne može izračunati stvarna vjerojatnost da će određeni brak završiti razvodom.

Podaci Državnog zavoda za statistiku ipak otkrivaju zanimljivu sliku bračnog života u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Dok je u sedam općina prošla godina protekla bez ijednog evidentiranog razvoda, u Splitu ih je bilo 244, a na razini cijele županije 611.

Posebno se izdvaja Podbablje, gdje su tijekom godine sklopljena 32 braka, bez ijednog zabilježenog razvoda. Je li riječ o slučajnosti jedne statističke godine ili dugoročnijem trendu, pokazala bi tek usporedba podataka za dulje razdoblje.