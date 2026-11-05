U općini Muć gotovo 950 tisuća eura za obnovu mosta u Crivcu i uređenje ceste kroz Neorić

Na području općine Muć započinju dva važna infrastrukturna projekta ukupne vrijednosti 947.010,94 eura s PDV-om. Riječ je o obnovi mosta u Crivcu te uređenju lokalne prometnice Sutina – Neorić, čime će se poboljšati sigurnost svih sudionika u prometu i uvjeti svakodnevnog života stanovnika ovog dijela Dalmatinske zagore.

Ravnatelj Županijske uprave za ceste Split Petar Škorić, zajedno sa suradnicima i članovima Upravnog vijeća ŽUC-a, posjetio je općinu Muć te s načelnikom Matom Bebićem obišao most u Crivcu, na kojem započinju radovi temeljite sanacije. Tijekom posjeta razgovaralo se i o skorom početku uređenja prometnice kroz Neorić, čiju obnovu sufinancira Općina Muć.

Most u Crivcu bit će proširen i sigurniji za pješake

Most na županijskoj cesti ŽC 6099, dug približno 15 metara, očekuje temeljita rekonstrukcija kojom će se ukloniti postojeći nedostaci i povećati sigurnost prometovanja.

Radovi uključuju uklanjanje postojeće kolničke ploče i nosivih greda, ojačanje upornjaka i središnjeg stupa te izgradnju novih nosivih elemenata. Most će se proširiti za jedan metar sa svake strane kako bi se omogućilo uređenje pješačkih staza, a predviđeno je i postavljanje nove zaštitne ograde.

Vrijednost radova iznosi 117.796,72 eura s PDV-om, a izvođač je tvrtka MAR d.o.o.

Uređenje više od kilometra prometnice kroz Neorić

Uskoro se očekuje i početak radova izvanrednog održavanja lokalne ceste LC 67031, na dionici Sutina (D 219) – Neorić, dugoj približno 1.410 metara.

Projekt obuhvaća sanaciju postojećeg kolnika, izgradnju pješačkog pločnika, uređenje sustava odvodnje te postavljanje nove prometne opreme i signalizacije. Planirane su i korekcije geometrije ceste te usklađivanje njezina profila.

Poseban naglasak stavljen je na sigurnost pješaka, kojima će se osigurati kontinuirana pješačka komunikacija kroz naselje. Ujedno će se riješiti problemi oborinskih i vanjskih voda koje ugrožavaju prometnicu.

Vrijednost ovog projekta iznosi 829.214,22 eura s PDV-om, a radove će izvoditi tvrtka GRADINA-MONT d.o.o. Projekt sufinancira Općina Muć.

Realizacijom ovih dvaju projekata stanovnici Crivca, Neorića i okolnih naselja dobit će sigurniju i kvalitetniju prometnu infrastrukturu.

Iz Županijske uprave za ceste Split istaknuli su važnost suradnje sa Splitsko-dalmatinskom županijom i Općinom Muć te zahvalili općinskom vodstvu na suradnji u pripremi i provedbi projekata koji bi trebali pridonijeti većoj sigurnosti i kvaliteti života stanovnika Dalmatinske zagore.