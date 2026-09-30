U Općinama Zmijavci i Podbablje nagrađeno pet policijskih službenika

Povodom Dana policije i blagdana svetog Mihovila, zaštitnika hrvatske policije, policijskim službenicima Postaje granične policije Imotski uručena su priznanja za njihov rad, predanost i doprinos lokalnoj zajednici.

Načelnik Općine Zmijavci Mijo Šuto uručio je zahvalnice policijskim službenicima Anti Mrkonjiću, Anti Kasalu, Brunu Štrljiću i Tomislavu Ćoriću. Svečanosti je nazočio i načelnik Postaje granične policije Imotski Tihomir Nenadić.

Šuto je zahvalio nagrađenim policajcima na trudu koji svakodnevno ulažu, odgovornosti koju pokazuju u svom radu te doprinosu zajednici Zmijavaca i cijele Imotske krajine.

Istaknuo je kako policijski poziv sa sobom nosi veliku odgovornost te da oni koji svoj posao obavljaju savjesno i predano zaslužuju poštovanje i priznanje.

Priznanje i policajcu Luki Patrlju

Priznanje je stiglo i iz Općine Podbablje. Policijskom službeniku Luki Patrlju dodijeljena je zahvalnica za doprinos u radu tijekom 2026. godine te ostvarene rezultate u suzbijanju kriminaliteta i očuvanju sigurnosti na području općine.

Plaketu mu je uručio načelnik Općine Podbablje Ivan Karin.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske poručili su kako su priznanja njihovim kolegama nagrada za svakodnevni rad i trud, ali i potvrda dobre suradnje policije i lokalne zajednice.

„Čestitamo kolegama!“, poručili su iz policije.