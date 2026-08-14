U Omišu traje potraga za 65-godišnjom Lucom Tomić, obitelj moli za pomoć

U jeku teške situacije uzrokovane velikim požarom na omiškom području, traga se za 65-godišnjom Lucom Tomić, koja se prije dolaska požara spustila iz Čeline prema glavnoj cesti.

Prema objavi na stranici Grad Omiš - to smo mi, posljednja informacija je da se Luca nalazila u blizini hotela Hildegard, gdje je navodno razgovarala s muškarcem koji je zalijevao vrt pokraj kuće.

Kako navode iz objave, Luca nema mobitel kod sebe, a trenutačno nije poznato gdje se nalazi.

Svi koji su je možda vidjeli ili imaju bilo kakvu informaciju o njezinu kretanju mole se da se jave obitelji ili nadležnim službama.

Ako ste je vidjeli ili znate gdje se nalazi, svaka informacija može biti od velike pomoći.