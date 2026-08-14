U Omišu sjednica Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije, stiže Milanović

U hotelu Plaža u Omišu upravo je u tijeku sjednica Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije, na kojoj se razmatra aktualna situacija nakon velikog požara na omiškom području.

Uz predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, na sjednicu su stigli i ministrica zdravstva Irena Hrstić te ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Na sjednici se razgovara o stanju na požarištu, zbrinjavanju ozlijeđenih i evakuiranih osoba te daljnjim aktivnostima svih nadležnih službi.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović posjetit će danas, u petak 14. kolovoza, Omiš gdje će se sastati s gradonačelnikom Grada Omiša i predstavnicima vatrogasne zajednice te obići požarom pogođeno područje.