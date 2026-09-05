U Omišu održana javna tribina „Pepeo duše“

"Vatra se ugasila, ali posljedice onoga što su ljudi proživjeli ne nestaju uvijek sa posljednjim plamenom“, najavili su u svom pozivu građanima Uglešić poliklinika za mentalno zdravlje i Mentalno zdravlje Omiš, organizatori javne tribine o mentalnom zdravlju.

Uglešić poliklinika za mentalno zdravlje već je 14.kolovoza službeno ponudila stručnu pomoć gradu Omišu. Neki od građana Omiša pogođeni požarom kao i njihove obitelji uključeni su u psihološki tretman Uglešić poliklinike koja poručuje da kroz oporavak ne moraju prolaziti sami.

Upravo je njihovom mentalnom zdravlju bila posvećena u petak održana tribina na kojoj je u uvodu organizatorica dr. med. spec. Tihana Barišić Marunčić zahvalila Zvonku Močiću, gradonačelniku Omiša, kao i Karlu Vukasoviću, predsjedniku gradskog vijeća na podršci ovom projektu i dolasku.

Na tribini, na koju se odazvao veliki broj građana, razgovaralo se o svemu što takav događaj može ostaviti iza sebe te se podsjetilo na ono najvažnije: o onome što se proživjelo ne mora se šutjeti i kroz oporavak nitko ne mora prolaziti sam.

Prof. dr. sc. Boran Uglešić odgovarao je na vrlo konkretna pitanja postavljana bez zadrške. Bili su to vrlo emotivni trenuci jer se pričalo na glas o posljedicama koje su nastupile ili tek slijede. Jedna posebna tema bila su djeca i kako na njih djeluje ovako težak događaj. Razgovor je završio sa nekim vrlo konstruktivnim rješenjima.

Između ostalog, ukoliko se ukaže potreba, u Omišu će se održavati i grupne terapije donirane od strane Uglešić poliklinike za mentalno zdravlje, dok je udruga Agape ponudila svoj prostor, a sve pod vodstvom dr.med.spec Tihane Barišić Marunčić.

Svi nazočni su pljeskom podržali inicijativu i ovakvu vrstu otvorenog razgovora.