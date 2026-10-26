U OMIŠ STIŽU SVJETSKE FACE! Bourdainov poznanik i jedan od najboljih majstora kave otkrit će tajne svog zanata

Američki sommelier André Hueston Mack, koji je radio u slavnim restoranima Thomasa Kellera, vodi popularne vinske serijale i gostovao je u emisiji Anthonyja Bourdaina, te britanski prvak u latte artu Ben Lewis, poznat kao Barista Benji, održat će masterclassove na 12. Grand Gourmetu. Međunarodno gastronomsko natjecanje i festival ugostiteljstva u organizaciji Šefova kuhinja mediteranskih i europskih regija (ŠKMER) održava se 4. i 5. studenoga u Hotelu Plaža u Omišu, uz radionice, degustacije i natjecanja kuhara, konobara, barista i barmena.

André Hueston Mack karijeru je gradio kao sommelier u slavnim američkim restoranima The French Laundry i Per Se, pod vodstvom chefa Thomasa Kellera. Oba restorana imaju po tri Michelinove zvjezdice. Udruga Chaîne des Rôtisseurs proglasila ga je najboljim mladim sommelierom u Americi, čime je postao prvi Afroamerikanac s tom titulom. Pojavljivao se u televizijskoj emisiji The Taste s Anthonyjem Bourdainom, a danas vino približava široj publici putem popularnog YouTube serijala World of Wine with André Mack. Vlasnik je vinarije Maison Noir Wines u Oregonu, a poznat je po pristupu koji vinsku kulturu čini dostupnom široj publici, bez poslovičnog snobizma.

Na Grand Gourmetu 2026 održat će masterclass André Hueston Mack’s World of Wine, namijenjen ugostiteljima, sommelierima, učenicima i ljubiteljima vina.

Britanski prvak u latte artu Ben Lewis, poznat kao Barista Benji, kavom se bavi od šesnaeste godine, a na Svjetskom prvenstvu u latte artu 2025. plasirao se među deset najboljih. Na Grand Gourmetu održat će praktičnu radionicu Latte Art Workshop, posvećenu izradi crteža i oblika na površini kave. Radionica je namijenjena baristima, konobarima, barmenima i učenicima ugostiteljskih škola, a dobrodošli su i zaljubljenici u kavu.

„Latte art jedan je od najkreativnijih i najzabavnijih dijelova pripreme kave. Kad educiram ljude, pomažemo im nadograditi osnovna znanja i pokazujemo im koliko je zabavno napraviti nešto čime se mogu ponositi dok to poslužuju gostima. Ulaganje u stručne edukacije poput ove moje služi tome da se dodatno potakne strast prema pripremi kave. Uključivanje natjecateljskog elementa može potaknuti bariste da već sljedećeg dana jedva čekaju stati za aparat i početi stvarati nove uzorke. Ta se strast uvijek prenosi na goste, a zaposlenici tako razvijaju i osobniji odnos prema poslu i lokalu", poručio je Lewis.

Peter Ševič, jedan od pionira specialty kave u Sloveniji, osnivač ljubljanskog kafića Stow i direktor Ljubljana Coffee Festivala, vodit će radionicu Specialty Coffee Trends: Espresso vs. Filter, posvećenu razlikama između espressa i filter kave te aktualnim trendovima u svijetu specialty kave.

Masterclass će pokazati kako dvije metode pripreme iz iste kave izvlače različite karakteristike. Espresso je koncentrirani napitak pripremljen pod tlakom, na čiji okus utječu i male promjene u mljevenju, dozi ili vremenu ekstrakcije. Pour-over, odnosno prelijevanje vode preko mljevene kave u filtru, omogućuje drukčiji profil napitka te lakše istraživanje njegovih aroma i kiselosti.

„Želim da polaznici razumiju načela na kojima se temelji svaka od tih metoda, umjesto da samo slijede recept. Razgovarat ćemo o osnovama, a zatim ih primijeniti u praksi uspoređujući rezultate u šalici. Svaki ugostiteljski profesionalac trebao bi znati koristiti svježu i pravilno skladištenu kavu, raditi s čistom i dobro održavanom opremom, upotrebljavati odgovarajuću vodu te svaki napitak pripremati dosljedno i ujednačeno. Jednako je važno znati jasno opisati kavu i pomoći gostu da odabere onu u kojoj će uživati", naveo je Ševič.

Radionice i natjecanja za ugostiteljske profesionalce

Uz međunarodne goste, program donosi niz radionica, među kojima su masterclass An Introduction to Graševina udruge Graševina Croatica te Akademija dalmatinskog pršuta 2.0: Pršut i Cetina, koju će voditi Ante Madir u ime udruge Dalmatinski pršut.

U programu je i posebno predstavljanje bezalkoholnih vina pod vodstvom osječkog sommeliera Damira Zrna, kao i vinski masterclass Dalmatinske vinske ikone, u organizaciji udruženja Vino Dalmacije, koje okuplja vinare i vinogradare od Paga do Konavala.

Natjecateljski dio festivala obuhvaća timska i individualna natjecanja kuhara, konobara, barista i barmena. Među najatraktivnijim disciplinama je timsko natjecanje Chef's Table, u kojem kuhari i konobari zajednički pripremaju i poslužuju jela pred sucima. Na programu su i sinkronizirano posluživanje konobara, natjecanja barista u pripremi kave i latte artu te barmenska natjecanja u kategorijama Short Drink i Long Drink, kao i priprema koktela na bazi kave.

Grand Gourmet ujedno je prilika da Omiš predstavi svoju gastronomiju i ugostiteljsku ponudu međunarodnim sudionicima te se potvrdi kao mjesto susreta profesionalaca, razmjene znanja i razvoja novih suradnji.

„Vrijednost takvih manifestacija nije samo u njihovu programu i neposrednom turističkom učinku, nego i u povezivanju lokalnog ugostiteljstva s ljudima, znanjem i trendovima iz međunarodne gastronomske scene. Za Omiš je posebno važno da se prirodna i kulturna baština nadopunjuju kvalitetnom gastronomskom ponudom te da se lokalni proizvodi i tradicija prepoznaju kao dio cjelovitog turističkog doživljaja. Ovakvi događaji pridonose promociji destinacije, razmjeni iskustava i daljnjem razvoju kvalitete turističke i ugostiteljske ponude. Istodobno, pridonose vidljivosti Omiša izvan ljetnih mjeseci i nastojanjima da gastronomija postane jedan od motiva dolaska, a ne samo prateći sadržaj turističke ponude", dodao je Ivan Pavković, direktor Turističke zajednice grada Omiša.

Sva su događanja otvorena za publiku, a za edukacije se potrebno prethodno prijaviti zbog ograničenog broja mjesta.

Program i prijave dostupni su na poveznici.

Festival se održava uz podršku Ministarstva turizma i sporta, Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Grada Omiša i Turističke zajednice grada Omiša.

Edukacije su dio ŠKMER-ovog projekta „Kompetencije za izvrsnost u ugostiteljstvu", koji je podržalo Ministarstvo turizma i sporta, a usmjeren je na razvoj stručnih znanja i praktičnih vještina potrebnih za kvalitetniju i konkurentniju ugostiteljsku ponudu.