U OMIŠ STIŽE GOTOVO 22 MILIJUNA EURA! Gradonačelnik otkrio kada bi građani pogođeni požarom mogli dobiti novčanu pomoć

Grad Omiš zaprimio je 20 milijuna eura iz državnog proračuna za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica velikog požara koji je pogodio omiško područje. Uz državnu pomoć, dosad je prikupljeno i gotovo 1,9 milijuna eura donacija, čime se ukupan iznos osiguranih sredstava popeo na 21.896.000 eura.

O najnovijim informacijama vezanim uz financijsku pomoć i postupak njezine raspodjele građane je izvijestio omiški gradonačelnik dr. Zvonko Močić. Prema njegovim riječima, Županijsko povjerenstvo danas dostavlja konačnu procjenu štete Državnom povjerenstvu i nadležnim ministarstvima putem Registra šteta. Nakon toga slijedi daljnji postupak potvrđivanja u skladu sa zakonskim propisima.

Pripremaju se kriteriji za isplatu pomoći građanima

Gradonačelnik je naglasio kako gradske službe intenzivno rade na pripremi kriterija za raspodjelu novca, kao i potrebnih provedbenih akata. Posebno je važna informacija da se trenutačno pripremaju kriteriji za dodjelu avansne pomoći, što bi građanima pogođenima požarom trebalo omogućiti dobivanje dijela financijske potpore unaprijed.

Ipak, konkretni uvjeti, iznosi pojedinačnih pomoći i datum početka isplate još nisu objavljeni. Tek nakon definiranja kriterija i usvajanja potrebnih akata na Gradskom vijeću Grada Omiša građani će dobiti službene informacije o načinu ostvarivanja prava na pomoć.

Gradonačelnik poslao poruku građanima

Močić je zahvalio Vladi Republike Hrvatske, građanima, poduzetnicima, udrugama te brojnim gradovima, općinama i županijama koji su donacijama i drugim oblicima pomoći pokazali solidarnost sa stanovnicima pogođenima požarom.

Posebnu poruku uputio je upravo sugrađanima koji čekaju konkretnu financijsku pomoć. "Posebno zahvaljujem našim sugrađanima pogođenima požarom na strpljenju, razumijevanju i povjerenju. Svjestan sam težine situacije u kojoj se nalazite i važnosti pravodobne i konkretne podrške. Nastavit ćemo činiti sve što je u našoj mogućnosti kako bismo vam osigurali potrebnu pomoć i pomogli u prevladavanju ovog teškog razdoblja", poručio je gradonačelnik Zvonko Močić.