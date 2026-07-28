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U Odeskoj ulici mogao bi se otvoriti dnevni boravak za umirovljenike

Projekt na Mertojaku

Gradski kotar Mertojak nastavlja raditi na realizaciji projekta dnevnog boravka za umirovljenike, koji bi starijim stanovnicima tog splitskog kvarta trebao osigurati prostor za druženje, edukaciju, rekreaciju i različite zdravstvene aktivnosti tijekom cijele godine. Kako su izvijestili iz Gradskog kotara Mertojak, o projektu su u kontinuiranoj komunikaciji s Gradom Splitom i gradonačelnikom, a riječ je o jednoj od najvažnijih inicijativa za podizanje kvalitete života starijih sugrađana.

Predložena lokacija u Odeskoj ulici

Vijeće Gradskog kotara razmatralo je nekoliko mogućih lokacija, a Gradu Splitu predložen je gradski poslovni prostor u Odeskoj ulici 16, površine 119,61 četvorni metar.

Konačna lokacija trebala bi biti odabrana u suradnji s Gradom Splitom, vodeći računa o tome da prostor što bolje odgovara potrebama umirovljenika s Mertojaka. Planirano je uređenje ugodnog i funkcionalnog prostora u kojem bi stariji građani mogli sudjelovati u kulturnim, edukativnim i rekreativnim aktivnostima, pohađati radionice i predavanja te kvalitetno provoditi slobodno vrijeme. Uz sadržaje namijenjene druženju i učenju, u dnevnom boravku planiraju se i preventivne zdravstvene aktivnosti, među kojima su mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi, zdravstvena savjetovanja te drugi programi prilagođeni osobama treće životne dobi.

Iz Gradskog kotara ističu kako bi dnevni boravak bio logičan nastavak dosadašnjih ulaganja u sadržaje koji okupljaju i povezuju stanovnike svih generacija. Na Mertojaku su proteklih godina uređena dječja i sportska igrališta, prostori za rekreaciju, zelene i javne površine, a postavljene su i klupe te stolovi za druženje.

Nastavak razvoja društvenog života kvarta

Posebno mjesto među kotarskim projektima zauzima Kulturno ljeto na Mertojaku, koje je postalo jedan od prepoznatljivih događaja u kvartu.

Besplatne kazališne predstave, koncerti, večeri dalmatinske riječi, sakralnih i pučkih napjeva te druga kulturna događanja okupljaju stanovnike svih generacija. Najavljene su i nove tribine posvećene sportskim uspjesima, zdravlju i drugim temama koje zanimaju građane. Nakon ulaganja u sadržaje na otvorenom, cilj je osigurati i zatvoreni prostor koji bi umirovljenicima bio dostupan tijekom cijele godine.

Građani će biti obaviješteni o daljnjim koracima

Iz Gradskog kotara Mertojak zahvalili su gradonačelniku Splita na dosadašnjoj suradnji i spremnosti na razgovor o projektima važnima za stanovnike kvarta. Vijeće Kotara najavilo je kako će nastaviti raditi na realizaciji dnevnog boravka, ali i drugih razvojnih projekata u suradnji s Gradom Splitom i nadležnim gradskim službama.

O svim sljedećim koracima i napretku projekta građani će, poručili su, biti pravodobno obaviješteni.

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