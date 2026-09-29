U Nizozemskoj eutanazirana beba, imala je samo godinu dana: "Ovo se nikad prije nije dogodilo"

Prvo neizlječivo bolesno dijete nad kojim je provedena eutanazija u Nizozemskoj nakon proširenja zakona o potpomognutom umiranju imalo je samo godinu dana, čime je postalo najmlađa osoba na svijetu koja je umrla eutanazijom.

Nizozemske su vlasti još u lipnju objavile da je jedno dijete prošle godine umrlo eutanazijom, no tada nisu iznosile pojedinosti o njegovoj dobi ili terminalnoj bolesti. Međutim, u službenom vladinu izvješću objavljenom ranije ovog mjeseca otkriveno je kako je dijete rođeno prerano, preboljelo sepsu te mu je sa samo četiri mjeseca dijagnosticirano opsežno oštećenje mozga, piše Dnevnik.hr.

Teške dijagnoze i izostanak napretka

Nakon toga djetetu je dijagnosticiran teški oblik cerebralne paralize, a kasnije i teški oblik epilepsije. U izvješću se navodi kako je dijete imalo i znatne poteškoće s čišćenjem sluzi iz pluća i dišnih puteva, što je osim otežanog disanja stvaralo znatno veći rizik od respiratornih infekcija, prenosi Euronews.

"Tijekom kratkog života djeteta zabilježen je potpuni izostanak razvoja ili poboljšanja", navedeno je u izvješću. Kada je postalo jasno da više nema nade za poboljšanje stanja, roditelji su od djetetova liječnika zatražili prekid njegova života.

Liječnik oslobođen kaznenog progona

Nizozemska je 2024. godine legalizirala eutanaziju za teško bolesnu djecu u dobi od jedne do 12 godina. Državno odvjetništvo objavilo je da neće kazneno goniti liječnika nakon mišljenja stručnog povjerenstva koje je zaključilo da je postupao s dužnom pažnjom.

"Kao liječnik nalazite se u iznimno ranjivoj poziciji jer se ovo nikada prije nije dogodilo. Još uvijek se osjećam kao da mi je Damoklov mač visio nad glavom gotovo godinu dana", izjavio je liječnik.

Nizozemska je bila prva država na svijetu koja je pod strogim uvjetima legalizirala eutanaziju 2002. godine, a svi se slučajevi moraju prijaviti liječničkim komisijama za reviziju. Prošle je godine u Nizozemskoj zabilježeno 10.341 smrtnih slučajeva potpomognutim samoubojstvom ili eutanazijom, što predstavlja porast od 3,8 posto u odnosu na 2024. godinu.