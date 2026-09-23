U Neretvi očekuju tisuće tona mandarina, ali proizvođačima prijeti ozbiljan problem

U dolini Neretve počela je berba mandarina. Ove godine zbog suše i visokih temperatura bit će ih manje nego prošle godine.

Velik problem stvara i najveći štetnik - sredozemna voćna mušica. Za prevenciju je osigurano milijun eura, piše Dnevnik.hr.

Iako još nemaju prepoznatljivu boju, krenula je berba neretvanskog blaga. Procjenjuje se da će ovogodišnji urod biti između 35.000 i 40.000 tona što je manje nego prošle godine. Suša je odradila svoje, ali kvaliteta neće patiti.

"Šećeri su jako dobro, kiseline dobre, imamo omjer idealan i kvaliteta nije upitna. Mi se ne bojimo uvoza jer smo mi bolji od bilo koga drugoga", rekao je proizvođač mandarina Niko Kapović.

Otkupna cijena za kilogram je 65 centi, 10 više nego prošle godine. Problem je i radna snaga.

"Da stacioniramo ovdje za branje 1000 radnika i da oni beru pa da kroz berbu kontroliramo ulaz i izlaz robe. Ima 20 otkupljivača, 2000 proizvođača, svaki je trgovac, svatko prodaje kako hoće", rekao je otkupljivač Gradimir Šešelj.

Počela je prodaja mandarina

Na glavnoj zagrebačkoj tržnici, kažu, prodaju domaće mandarine, a cijena varira.

"Trenutno je cijena dva eura. Moram priznati da to nije baš jeftino, ali nije ni skupo, zato trenutno je dosta nabavna cijena visoka", rekao je trgovac Saudim Mehmeti.

U berbu je stigao i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. Osim radne snage, ministar u voćnjacima ima drugih problema. Sredozemna voćna mušica već godinama proizvođačima zadaje velike brige. Za nekoliko bi dana trebala stići sterilna mušica koja će ih uništiti. Za provedbu SIT tehnike bit će zadužena Dubrovačko-neretvanska županija, piše Dnevnik.hr.

"U svim ovim koracima suzbit ćemo neprijatelje naših mandarina u dolini Neretve. Nije samo SIT tehnika, to su i mnogi drugi koraci", rekao je dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo.

"Za sljedeću godinu već pripremamo odluku koju namjeravamo donijeti čim prije kako bi se od siječnja aktivno krenulo sa svim metodama koje su zauzete prema, dakle, njihovoj odluci i za ovu godinu", rekao je ministar poljoprivrede.

Problem s mušicama tek se sada počinje rješavati, a za provedbu mjera predviđeno je milijun eura.