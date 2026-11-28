U dolini Neretve svake godine dio uroda mandarina ostaje neiskorišten jer plodovi zbog veličine, izgleda ili oštećenja ne zadovoljavaju tržišne standarde. Prema procjenama proizvođača, u pojedinim godinama takvih mandarina može biti i do 30 posto ukupne proizvodnje.

Iako u dolini nema velikog industrijskog pogona za njihovu preradu, četiri obiteljska poljoprivredna gospodarstva pronašla su način kako dijelu tih plodova dati novu vrijednost – proizvodnjom prirodnih sokova.

I do 15.000 tona mandarina izvan tržišnih standarda

Kišni tjedan privremeno je zaustavio berbu mandarina u dolini Neretve. Kada se vremenske prilike poprave, nastavit će se berba kasnih sorti, no dio plodova ni ove godine neće završiti na tržištu.

Niko Kapović, proizvođač mandarina i analitičar tržišta, procjenjuje da svake godine najmanje 10 do 15 posto uroda ne zadovoljava tržišne uvjete. U pojedinim godinama taj udio može dosegnuti 20 ili čak 30 posto, piše HRT.

Teško je reći koliko svake godine ostane, ali između 10 i 15 posto sigurno. Ovisno o godini, to može biti i 20 ili 30 posto, rekao je Kapović.

Problem su, među ostalim, sitni plodovi, nepravilna kora i oštećenja od sunca. Prema njegovu izračunu, ako proizvodnja iznosi 50.000 tona, a 20 posto plodova ne zadovoljava tržišne standarde, riječ je o čak 10.000 tona mandarina.

Iako nisu prikladne za prodaju kao svježe voće, mnoge se od tih mandarina mogu preraditi.

Mali pogoni prerađuju mandarine, jabuke, nar i limune

U dolini Neretve četiri mala proizvođača bave se preradom voća i povrća u sokove. Osim mandarina, koriste jabuke, nar, limune te pojedine vrste povrća.

Josip Tutavac, proizvođač sokova iz Opuzena, objašnjava da sezona prerade počinje početkom listopada, kada dozrijeva nar. Nakon toga slijede mandarine, a usporedno se prerađuju jabuke te kombinacije jabuke s ciklom i mrkvom.

Oko 80 posto proizvodnje namijenjeno je našem vlastitom brendu, koji plasiramo u ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, rekao je Tutavac. Njegov pogon dnevno može proizvesti od 1200 do 1500 litara soka, a tijekom tromjesečne sezone proizvede oko 90.000 litara.

Sokovi se dobivaju cijeđenjem i prešanjem voća, nakon čega slijedi pasterizacija, odnosno zagrijavanje na 80 stupnjeva i brzo hlađenje. Ne dodajemo šećer, konzervanse, vodu ni druge aditive, istaknuo je Tutavac, dodajući da pasterizacija omogućuje trajnost soka do dvije godine.

Sve više proizvođača donosi vlastito voće na preradu

Mlada obitelj Jelčić svoj je proizvodni pogon smjestila u Poduzetnički inkubator Ploče, što im je znatno olakšalo pokretanje posla. Pri samom otvaranju dobili smo proizvodni pogon na korištenje. To je našem obiteljskom poslu bio vjetar u leđa, rekla je proizvođačica sokova Sara Jelčić.

Ističe da sve više ljudi prepoznaje mogućnost prerade voća koje bi inače ostalo neiskorišteno. Osim proizvodnje sokova za tržište, mali pogoni pružaju i uslugu prerade voća drugih poljoprivrednika. Oni donose vlastite plodove, plaćaju preradu i ambalažu te kući odnose gotov sok.

Među njima je Mili Tolj iz Ploča, koji svake godine na preradu donosi mandarine i limune jer mu je takav način iskorištavanja uroda učinkovitiji. Slično postupa i Ante Bjeliš iz Opuzena. Ove su godine njegove mandarine sorte čahara zbog suše ostale sitnije, ali su dobro dozrele pa ih koristi za proizvodnju soka bez aditiva.

Kapović: Kapaciteti nisu dovoljni za sav neiskorišteni urod

Unatoč dobrim rezultatima malih proizvođača, postojeći kapaciteti nisu dovoljni za preradu svih mandarina koje ne zadovoljavaju tržišne standarde. Pojedini pogoni mogu preraditi od četiri do šest tona voća dnevno, no Kapović procjenjuje da svi zajedno mogu preraditi najviše oko tisuću tona mandarina.

- Ako imate 40 ili 50 tisuća tona proizvodnje, a 30 posto ne zadovoljava tržišne uvjete, to je 15 tisuća tona. Oni mogu preraditi tisuću. To nije rješenje, ali bolje išta nego ništa, upozorio je.

Pokušaja industrijske prerade bilo je i prije. Osamdesetih godina prošlog stoljeća izgrađena je tvornica koncentrata za sok, koja je ubrzo prestala raditi, a nakon Domovinskog rata nije uspio ni projekt destilerije, piše HRT.

Kapović objašnjava da je prerada mandarina u destilate gospodarski zahtjevna zbog njihova relativno niskog sadržaja šećera, zbog čega takvi projekti nisu zaživjeli.

Proizvodnja ima prostora za rast

Mali proizvođači zasad uspijevaju plasirati svoje sokove, a sve veći interes za uslužnu preradu pokazuje da među poljoprivrednicima postoji potreba za boljim iskorištavanjem uroda. Uz sokove od mandarina, jabuka i limuna, proizvode se i napitci od nara te divljeg šipka.

Iako sadašnji pogoni ne mogu riješiti problem velikih količina neiskorištenog voća, njihova proizvodnja pokazuje da se i plodovi koji izgledom ne zadovoljavaju tržišne standarde mogu pretvoriti u proizvod dodane vrijednosti.

Time poljoprivrednici mogu smanjiti gubitke, a kupci dobiti domaće sokove proizvedene od voća iz doline Neretve.