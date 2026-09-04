U nedjelju veliki humanitarni turnir u Hrvacama: 128 žena igra balote za dobar cilj

U Privozu u Hrvacama u nedjelju, 6. rujna, održat će se četvrto izdanje humanitarnog turnira „Balota za žene“, akcije koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj sudionika s ciljem pomaganja onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Kako nam je kazala Julija Galić iz organizacije, humanitarna akcija održava se već četvrtu godinu zaredom, a dosad je bila usmjerena na pomoć potrebitim ženama i djeci.

– Ovo nam je četvrta godina zaredom. Svake godine akcijom nastojimo pomoći ženama i djeci kojima je pomoć potrebna, a ove godine odlučili smo pomoć usmjeriti prema Centru za autizam – kazala nam je Galić.

Odaziv je i ove godine velik. Na turniru će sudjelovati čak 64 ekipe, a svaku čine po dvije žene.

Igra se po sustavu ispadanja, što znači da će put do završnice biti dug, a konkurencija brojna.

Posebnost turnira krije se već u njegovu nazivu i konceptu – balote su toga dana prije svega u rukama žena. Da sve prođe prema pravilima, brinut će se osmero sudaca: šest muškaraca i dvije žene.

Turnir se održava u Privozu, a osim sportskog i zabavnog karaktera, njegov je glavni cilj ponovno humanitarni – okupiti ljude oko balota i druženja te pritom pomoći onima kojima je pomoć potrebna.

Prijave za ovogodišnji turnir bile su otvorene tijekom srpnja, a organizatori su u konačnici okupili 64 ženske ekipe.