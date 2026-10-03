U nedjelju se zatvaraju Riva i prometnice prema Marjanu. Evo zbog čega

U nedjelju, 4. listopada, u Splitu će zbog održavanja humanitarne manifestacije Race for the Cure privremeno biti zatvoren promet na dijelu prometnica od Rive prema zapadnom dijelu grada. Promet će biti zatvoren od 11 do 11:45 sati, i to na Trumbićevoj obali, Obali kneza Branimira te Šetalištu Ivana Meštrovića do Vile Dalmacija.

Evo kojom će trasom prolaziti sudionici

Trasa utrke i šetnje započinje na Rivi, odakle će sudionici krenuti prema sv. Frani, nastaviti Trumbićevom obalom i Obalom kneza Branimira te Šetalištem Ivana Meštrovića sve do ulaza u Vilu Dalmaciju. Na tom je mjestu predviđen okret, nakon čega će se sudionici istom trasom vratiti prema Rivi. Privremeno zatvaranje prometa provodi se na zahtjev Županijske lige protiv raka, organizatora manifestacije Race for the Cure.

Utrka za podršku oboljelima od raka dojke

Race for the Cure okuplja tisuće građana s ciljem pružanja podrške osobama oboljelima od raka dojke, proslave života i odavanja počasti onima koji su izgubili bitku s bolešću. Manifestacijom se ujedno želi dodatno upozoriti na važnost prevencije i ranog otkrivanja raka dojke. Organizatori mole građane za razumijevanje zbog privremene regulacije prometa te ih pozivaju da se pridruže manifestaciji i pruže potporu oboljelima od karcinoma dojke.