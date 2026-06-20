U nedjelju se otvaraju 65. Hvarske ljetne priredbe: Svjetlo, glazba i povijest u srcu Hvara

U nedjelju, 21. lipnja, na Svjetski dan glazbe, svečano će biti otvorene 65. Hvarske ljetne priredbe, jedna od najdugovječnijih kulturnih manifestacija na hrvatskoj obali. Otvorenje će se održati u povijesnoj jezgri grada Hvara, a posjetitelje očekuje bogat program koji spaja glazbu, arhitekturu i suvremenu multimedijalnu umjetnost.

Program počinje nastupom Hvarske gradske glazbe

Svečanost započinje u 20 sati na Trgu sv. Stjepana, gdje će nastupiti Hvarska gradska glazba. Publiku će provesti kroz bezvremenske evergreen uspješnice i stvoriti svečani ugođaj za početak još jednog festivalskog ljeta.

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Povijesna Lođa oživjet će kroz 3D video mapping

Vrhunac večeri najavljen je za 21.30 sati, kada će pročelje povijesne hvarske Lođe oživjeti kroz 3D video mapping projekcije multimedijalnog umjetnika Ivana Marušića Klifa.

U jedinstvenom spoju svjetla, glazbe i arhitekture nastupit će Festivalski orkestar pod ravnanjem Martina Pleše, uz istaknute soliste Dubravku Šeparović Mušović, Roka Radovana i Bornu Bugera.

Na programu djela Bizeta, Saint-Saënsa, Gotovca i de Curtisa

Publiku očekuje program s djelima Bizeta, Saint-Saënsa, Gotovca i de Curtisa, izveden u čarobnom ambijentu povijesne jezgre grada Hvara.

Organizatori pozivaju građane i posjetitelje da se pridruže svečanom otvorenju te prate program koncerata, izložbi i predstava tijekom trajanja Hvarskih ljetnih priredbi.

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