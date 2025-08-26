U nedjelju plivački spektakl na Silbi – 11. Toreta Open Water

Silba će ove nedjelje, 31. kolovoza 2025., ponovno postati središte daljinskog plivanja u Hrvatskoj. Na otoku se održava 11. izdanje Toreta Open Water plivačkog maratona, koji će okupiti više od 130 plivačica i plivača iz cijele Hrvatske i inozemstva.

Ove godine natjecanje ima posebno značenje jer je ujedno posljednja utrka ACI CRO CUP-a 2025., a u sklopu natjecanja održavaju se i dvije utrke državnog prvenstva u daljinskom plivanju, za dobne skupine i veterane.

Start utrke predviđen je u 11.30 sati u luci Žalić, a plivači će jutarnjim linijama doći na Silbu preko Zadra, Pule i Lošinja.

Zbog atraktivnosti utrke, ali i otoka Silbe kao destinacije netaknute prirode, prirodnih ljepota i kristalno čistog mora, očekuje se nekoliko stotina posjetitelja iz cijele Hrvatske i inozemstva, što potvrđuje i podatak da su već sada prijavljeni plivači iz pet europskih država.

Generalni sponzor Toreta Open Water-a već drugu godinu za redom je MSM Swimshop & Arena, uz druge sponzore kao što su Montelektro, Geonit, Tim Kabel, Konoba Alavija, Uljara Predovan, Autoselect gume, Jakob vina, udruga Varh i Stomatološka poliklinika Dr. Štambuk.

Događaj se odvija uz podršku Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Zadarske Županije i Turističke zajednice Grada Zadra.

“Silba već 11 godina živi s ovim maratonom, a svaki novi start donosi posebnu energiju i veselje. Drago nam je što se naš otok upisao na kartu najvažnijih plivačkih događanja u zemlji”, poručuju iz Kluba daljinskog plivanja Silba, organizatora natjecanja.

Kraj ljeta na Silbi, vratima Dalmacije, donosi vrhunski sportski događaj koji promovira profesionalno i rekreativno bavljenje sportom, zdrav način života i otok kao održivu sportsku turističku destinaciju.

Pozivamo sve otočane, turiste i prijatelje sporta da se u nedjelju pridruže utrci i podrže plivače sami otkriju te da sami otkriju što otok Silba, kao dragulj zadarskog arhipelaga, može pružiti svojim posjetiteljima.