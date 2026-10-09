U nedjelju na Trsteniku velika akcija za more i zdravlje: Ronioci čiste podmorje, građanima besplatni pregledi i zakuska

Splitska uvala Trstenik ove će nedjelje, 11. listopada, biti mjesto posebne eko-zdravstvene akcije koja spaja brigu o moru, zdravlju i zajednici. Pod nazivom „Mistralov val: Za more. Za zdravlje. Za čovika“, organizatori pripremaju čišćenje podmorja, besplatne zdravstvene preglede i edukaciju iz prve pomoći, a svi sudionici i posjetitelji pozvani su i na zajedničko druženje uz zakusku.

Akcija počinje u 10 sati na splitskoj plaži Trstenik, a predviđeno je da traje dva sata.

U tom će razdoblju deset ronilaca Ronilačkog kluba „Zenta“ zaroniti u podmorje uz trsteničku plažu kako bi uklonili otpad i pridonijeli očuvanju morskog okoliša.

Besplatno mjerenje tlaka i šećera te poduka iz prve pomoći

Dok ronioci budu čistili morsko dno, djelatnici Gradskog društva Crvenog križa Split provodit će zdravstveno-preventivne aktivnosti namijenjene svim zainteresiranim posjetiteljima.

Građani će moći besplatno izmjeriti krvni tlak i razinu šećera u krvi, a bit će organizirana i poduka iz osnova pružanja prve pomoći.

Na taj način akcija povezuje zaštitu prirode s brigom o zdravlju građana, uz mogućnost da posjetitelji steknu korisna znanja koja im mogu pomoći u svakodnevnom životu.

Zahvala gostima i korisnicima plaže na kraju sezone

Organizator događanja je Hotel Split d.d., zajedno s osobljem plažnog objekta Mistral Beach Bar & Restaurant.

Akcija se održava povodom sezonskog zatvaranja objekta, a zamišljena je kao zahvala svim gostima i korisnicima plaže koja se nalazi pod njihovom koncesijom.

Nakon završetka čišćenja i zdravstvenih aktivnosti, oko podneva, svi sudionici i posjetitelji pozvani su na zajedničko druženje uz besplatnu zakusku.

Organizatori tako pozivaju Splićane da nedjeljno jutro provedu na Trsteniku, podrže očuvanje mora, provjere svoje zdravlje i pridruže se akciji koja nosi poruku: „Za more. Za zdravlje. Za čovika.“