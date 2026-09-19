U nedjelju misa za treću žrtvu katastrofalnog požara u Omišu. Radila je u Vili Charlotte kada je buknuo požar

U nedjelju, 20. rujna, u 8 sati u župnoj crkvi sv. Petra apostola na Priku u Omišu služit će se sveta misa zadušnica za Katicu Nikolić, 58-godišnju Omišanku koja je preminula od posljedica teških ozljeda zadobivenih u katastrofalnom požaru.

Nikolić je treća žrtva požara koji je buknuo 13. kolovoza. Nakon što je zadobila teške ozljede, liječnici su se za njezin život borili mjesec dana, no preminula je u splitskoj bolnici.

Kobne noći radila je u Vili Charlotte zajedno s 34-godišnjom Draganom Antešević, prvom žrtvom razornog požara.

Požar je odnio još jedan život. Od posljedica zadobivenih ozljeda u bolnici je preminuo i 79-godišnji Drago Lelas, istaknuti vatrogasac i humanitarac. Teške, po život opasne opekline zadobio je dok je pokušavao obraniti svoju kuću od vatrene stihije.

U nedjelju će se tako u Omišu misom zadušnicom prisjetiti Katice Nikolić, jedne od troje ljudi čije je živote odnio katastrofalni kolovoški požar.